Pampita volvió a hablar tras declarar con qué actriz no trabajaría: "Tendría que haber sabido que..."

"No estoy en esa etapa de mi vida de entrar en conflicto, de que se hable en los programas de cosas del pasado", expresó Carolina Ardohain, y admitió: "La verdad que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque yo ya conozco cómo es el medio y tendría que haber sabido que se iba a armar lío".

"Pequé de inocente", aseguró la modelo, por lo que explicó: "Me sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más".

Finalmente, agregó: "No nombré a nadie yo tampoco, no sé porque empezaron a sacar conclusiones".