Pampita vuelve con Benjamín Vicuña: qué dirá su marido

"Todavía no me lo comunicaron nada, no sé si ya está el galán elegido para la película", comenzó afirmando Pampita en PH, Podemos Hablar.

"Yo a Benjamín (Vicuña) lo admiro, es un gran actor, me encanta que le vaya bien. Si dijera que si sería un honor, aprendería mucho trabajando con él. Claro, que trabajaría con él", sentenció Pampita.

¿Qué dirá "El Marido de Pampita?