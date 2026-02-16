Outfit de resistencia: la historia detrás del vestido con el que Lali Espósito deslumbró en el Cosquín Rock

Según supo minutouno.com, Maru Venancio fue la encargada del comentado vestido con el que Lali Espósito brilló en el Cosquín Rock 2026

Lali Espósito y un outfit de combate

El concepto visual se extendió a todo su equipo. Lali inició el show con un piloto negro cubierto de capturas de pantalla de X (Twitter), y el mismo género impreso fue utilizado en los trajes de sus bailarinas, reforzando la idea de una respuesta colectiva.

Con el pelo suelto, borcegos de caña alta y un choker brillante, Lali Espósito cerró un círculo de resistencia estética en el festival cordobés. Al lucir los agravios como parte de su espectáculo, la artista logró desarmar el poder de las palabras del presidente, convirtiéndolas en el motor de una de las presentaciones más icónicas de este febrero de 2026.

lali piloto