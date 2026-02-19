Netflix: es española, tiene 8 capítulos y es un éxito en la plataforma

A medida que avanzan los episodios, la historia se construye a partir de sucesos fragmentados que se entrelazan en un thriller psicológico con fuertes giros narrativos. La tensión crece capítulo a capítulo, acompañada por una banda sonora inquietante que potencia el clima de incertidumbre.

Reparto de La última noche de Tremor

El elenco combina figuras reconocidas de la ficción española:

Javier Rey

Ana Polvorosa

Willy Toledo

Pilar Castro

Las actuaciones, junto con la ambientación costera y los diálogos cargados de tensión, logran que el espectador se cuestione constantemente qué es real y qué forma parte de las visiones del protagonista.

Tráiler de La última noche de Tremor