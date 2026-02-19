Netflix: es española, tiene 8 capítulos y es un éxito en la plataforma
El catálogo de Netflix vuelve a destacarse con una producción española que no deja de sumar reproducciones.
Con una historia inquietante y una puesta en escena envolvente, la serie está protagonizada por Javier Rey, quien ofrece una de las actuaciones más impactantes de su carrera. Suspenso, misterio y una atmósfera cargada de tensión convierten a esta ficción en una de las más comentadas dentro de la plataforma.
La producción apuesta por un relato intenso, con capítulos de entre 70 y 80 minutos, donde el misterio se estira con una fórmula que atrapa desde el inicio y exige atención en cada detalle.
Disponible en Latinoamérica, Estados Unidos y España a través de Netflix, consolida como una de las series españolas del momento y una opción ideal para quienes disfrutan del suspenso con giros inesperados.
De qué trata La última noche de Tremor
La serie sigue la historia de Peter Harper (Javier Rey), un músico y compositor en plena crisis creativa que decide aislarse en un pequeño pueblo costero del norte de España para terminar su última obra.
Sin embargo, todo cambia tras sufrir el impacto de un rayo durante una tormenta. A partir de ese momento, comienza a experimentar perturbadoras visiones sobre hechos que todavía no ocurrieron y que involucran a sus propios vecinos.
A medida que avanzan los episodios, la historia se construye a partir de sucesos fragmentados que se entrelazan en un thriller psicológico con fuertes giros narrativos. La tensión crece capítulo a capítulo, acompañada por una banda sonora inquietante que potencia el clima de incertidumbre.
Reparto de La última noche de Tremor
El elenco combina figuras reconocidas de la ficción española:
-
Javier Rey
Ana Polvorosa
Willy Toledo
Pilar Castro
Las actuaciones, junto con la ambientación costera y los diálogos cargados de tensión, logran que el espectador se cuestione constantemente qué es real y qué forma parte de las visiones del protagonista.
Tráiler de La última noche de Tremor
