Netflix: la producción brasileña aceptada por la crítica que sigue sumando reproducciones
Una producción brasileña que llegó el 12 de febrero de 2026 y rápidamente se convirtió en sensación mundial.
Con una duración de 1 hora y 44 minutos, esta película combina drama, acción y tensión social, conquistando tanto a los usuarios como a la crítica especializada. Escrita y dirigida por Pedro Morelli, la cinta se posiciona entre las más comentadas del año dentro de la plataforma.
Ideal para quienes disfrutan de historias intensas y conflictos familiares atravesados por el crimen organizado, la producción no para de sumar visualizaciones.
De qué trata Aviso general: Hermandad
La película se centra en un momento crítico para los miembros de la Hermandad, una organización criminal que ve amenazado su equilibrio tras el traslado de sus líderes a cárceles de máxima seguridad.
Elisa, hija de Edson —fundador del grupo—, es una joven de 18 años que fue criada lejos del mundo delictivo. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando es secuestrada por policías corruptos. Mientras tanto, su tía Cristina intenta rescatarla en medio de un clima de extrema violencia.
La situación escala cuando la facción ordena la llamada “Salve Geral”, una ola de ataques contra comisarías y fuerzas de seguridad en San Pablo, desatando el caos en la ciudad.
La historia está vinculada al universo de Irmandade, pero presenta un enfoque cinematográfico más concentrado y explosivo, con un ritmo que mantiene la tensión de principio a fin.
Con una narrativa potente y un trasfondo social impactante, Aviso general: Hermandad se consolida como uno de los estrenos más fuertes del 2026 en Netflix, una propuesta ideal para quienes buscan intensidad y calidad en una sola película.
Reparto de Aviso general: Hermandad
El elenco está encabezado por reconocidas figuras brasileñas:
-
Naruna Costa como Cristina
Seu Jorge como Edson
Camilla Damião como Elisa
David Santos como Borges
Hermila Guedes como Darlene
Marcélia Cartaxo como Doña Ángela
Las actuaciones aportan fuerza emocional y credibilidad a una trama atravesada por la violencia, la lealtad y los dilemas familiares.
Tráiler de Aviso general: Hermandad
