Netflix: la producción brasileña aceptada por la crítica que sigue sumando reproducciones

La historia está vinculada al universo de Irmandade, pero presenta un enfoque cinematográfico más concentrado y explosivo, con un ritmo que mantiene la tensión de principio a fin.

Con una narrativa potente y un trasfondo social impactante, Aviso general: Hermandad se consolida como uno de los estrenos más fuertes del 2026 en Netflix, una propuesta ideal para quienes buscan intensidad y calidad en una sola película.

Reparto de Aviso general: Hermandad

El elenco está encabezado por reconocidas figuras brasileñas:

Naruna Costa como Cristina

Seu Jorge como Edson

Camilla Damião como Elisa

David Santos como Borges

Hermila Guedes como Darlene

Marcélia Cartaxo como Doña Ángela

Las actuaciones aportan fuerza emocional y credibilidad a una trama atravesada por la violencia, la lealtad y los dilemas familiares.

Tráiler de Aviso general: Hermandad