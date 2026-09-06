Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand de salud tras ausentarse a su programa

“Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, comentó entre risas. Inmediatamente después, aclaró: “Mentira, todos son medicamentos”.

De esta manera, quedó confirmado que Mirtha se encuentra descansando en su domicilio y siguiendo las indicaciones correspondientes mientras se recupera del cuadro gripal.

La situación recuerda a un episodio que la conductora atravesó meses atrás, cuando tuvo que permanecer varias semanas alejada de la televisión debido a una bronquitis que incluso le dificultaba hablar con normalidad.

En aquella oportunidad, tras regresar a la pantalla, Mirtha agradeció públicamente a Juana por haber tomado su lugar durante su recuperación.

Ahora, la historia volvió a repetirse. Mientras la histórica conductora permanece en reposo, su nieta asumió nuevamente la conducción del programa hasta que Mirtha pueda regresar a la pantalla.