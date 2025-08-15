Pasapalabra tendrá un duelo de campeones históricos este sábado: quiénes estarán con Iván de Pineda
El clásico programa de Telefe recibirá este sábado a dos antiguos ganadores del Rosco, quienes buscarán repetir su hazaña acompañados por celebridades.
Este sábado 16 de agosto, Telefe reestrena el clásico Pasapalabra con Iván de Pineda como conductor. En esta ocasión, el Rosco enfrentará a dos participantes no famosos que ya se consagraron en ediciones anteriores del programa. Para ayudarlos, contarán con la asistencia de reconocidas celebridades que los acompañarán durante las rondas para obtener tiempo extra y completar correctamente las respuestas.
Brian Parkinson y Martina Barraza son los protagonistas del duelo. Brian, campeón histórico de 2021, logró el premio mayor tras permanecer invicto durante 53 desafíos, mientras que Martina se consagró en 2018 tras diez intentos y es oriunda de La Matanza. Ambos se enfrentaron en dos oportunidades previas, logrando una victoria cada uno, y ahora buscarán sumar un nuevo triunfo en esta renovada edición del ciclo.
Para asistir a los participantes, estarán presentes Yayo Guridi, Magui Bravi, Nazareno Casero y Flor Vigna, lo que promete un juego dinámico y cargado de tensión y emoción. La combinación de antiguos campeones y celebridades garantiza un Rosco desafiante y entretenido, con gran expectativa por parte de la audiencia que sigue de cerca cada edición.
¿Qué hay que hacer para ir a Pasapalabra Argentina?
Los interesados en participar de Pasapalabra Argentina pueden inscribirse a través de la página oficial de Telefe, donde se solicita información personal y responder preguntas como “Última película que viste” o “¿Por qué querés participar en Pasapalabra?”.
Además, los aspirantes deben aceptar las bases y condiciones que estipulan ser mayores de edad y cumplir con los requisitos del concurso. Con esta nueva etapa, el programa busca recuperar la fidelidad del público, ofrecer momentos de emoción y competencia, y mantener vigente el clásico formato que combina ingenio, memoria y estrategia en cada edición del Rosco.
La vuelta de los campeones históricos, acompañados de figuras del espectáculo, refuerza la propuesta y asegura un sábado televisivo cargado de entretenimiento.
