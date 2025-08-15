Pasapalabra tendrá un duelo de campeones históricos este sábado: quiénes estarán con Iván de Pineda

Este sábado 16 de agosto, Telefe reestrena el clásico Pasapalabra con Iván de Pineda como conductor. En esta ocasión, el Rosco enfrentará a dos participantes no famosos que ya se consagraron en ediciones anteriores del programa. Para ayudarlos, contarán con la asistencia de reconocidas celebridades que los acompañarán durante las rondas para obtener tiempo extra y completar correctamente las respuestas.