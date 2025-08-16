A qué hora dan hoy sábado Pasapalabra, el duelo de campeones históricos

Para asistir a los participantes, estarán presentes Yayo Guridi, Magui Bravi, Nazareno Casero y Flor Vigna, lo que promete un juego dinámico y cargado de tensión y emoción. La combinación de antiguos campeones y celebridades garantiza un Rosco desafiante y entretenido, con gran expectativa por parte de la audiencia que sigue de cerca cada edición.

image

A qué hora ver Pasapalabra

El programa de Pasapalabra se podrá ver este sábado desde las 21 horas por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

¿Qué hay que hacer para ir a Pasapalabra Argentina?

Los interesados en participar de Pasapalabra Argentina pueden inscribirse a través de la página oficial de Telefe, donde se solicita información personal y responder preguntas como “Última película que viste” o “¿Por qué querés participar en Pasapalabra?”.

Además, los aspirantes deben aceptar las bases y condiciones que estipulan ser mayores de edad y cumplir con los requisitos del concurso. Con esta nueva etapa, el programa busca recuperar la fidelidad del público, ofrecer momentos de emoción y competencia, y mantener vigente el clásico formato que combina ingenio, memoria y estrategia en cada edición del Rosco.

La vuelta de los campeones históricos, acompañados de figuras del espectáculo, refuerza la propuesta y asegura un sábado televisivo cargado de entretenimiento.