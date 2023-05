El mensaje espiritual que Patricia Sosa le mandó a Jey Mammón

“Lo que pasó es una cosa muy fea. Le mandé un mensaje para que no derrape, que no se ponga nervioso ni que la angustia lo lleve a decir cosas que no tiene que decir. Le dije ‘tratá de centrarte’. Lo apoyé como ser humano”, sostuvo la cantante.

patricia sosa

Sin embargo, aclaró con una postura firme: “Un niño es intocable, es así, estamos hablando también de otra época y de un contexto totalmente diferente, un contexto lleno de vértigo, de promiscuidad, de alcohol, de porro, yo vengo de una cosa muy heavy en los 80’s y de ver como se moría la gente por el descontrol”, agregó Patricia.

“Si vos hubieras puesto una situación así en los 80’s nadie le iba a dar bolilla y es lamentable", sostuvo.

“Una vez sacamos a un músico conocido coimeando a un comisario porque lo habían encontrado con una menor en un auto lleno de droga y aparte un policía que nos pedía plata, esos contextos han llevado a naturalizar cosas que son una aberración, y no se justifica ni lo justifiqué”, dijo al respecto la intérprete en dialogo con Juan Etchegoyen

Y concluyó: “Jey me contestó el mensaje y nos mandamos mensajes, ¿qué hacés con una persona así? ¿Lo matás? ¿Lo aislamos? ¿Lo mandamos a Ushuaia? ¿No lo saludamos más? Si esa persona cambió y sabe que no estuvo bien, no sé cómo se arregla esto, si lo veo por la calle por supuesto que lo voy a saludar y le voy a preguntar como está, y también al chico Lucas que no lo conozco, es muy difícil”.