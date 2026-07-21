Escapada de fin de semana: el destino que cuenta con un ovnipuerto propio y tiene pocos habitantes

Para los amantes de la naturaleza, Cachi también ofrece múltiples alternativas de turismo aventura, como trekking, travesías en vehículos 4x4, mountain bike, cabalgatas y excursiones hacia el Nevado de Cachi, uno de los picos más imponentes de la provincia.

Además, caminar por el casco histórico es otra experiencia recomendada. Sus calles empedradas, casas de adobe, la Iglesia San José, las ferias artesanales y los restaurantes donde se preparan empanadas salteñas, humitas, tamales y locro permiten conocer de cerca la identidad del pueblo.

Dónde queda Cachi

Cachi está ubicado en el departamento del mismo nombre, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes.

Se encuentra a unos 162 kilómetros de la ciudad de Salta, a una altura de 2.210 metros sobre el nivel del mar, rodeado por montañas, cardones centenarios y algunos de los paisajes más característicos del noroeste argentino.

Muy cerca también se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, otro de los grandes atractivos naturales de la región.

Cómo llegar a Cachi

Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es por la Ruta Nacional 68 y luego por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, uno de los recorridos escénicos más famosos del país.

El viaje demanda aproximadamente tres horas y media en automóvil, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del camino y las paradas para disfrutar de los distintos miradores.

Quienes parten desde Buenos Aires pueden viajar primero hasta la capital salteña en avión o por ruta y, desde allí, continuar en vehículo hacia Cachi, una escapada ideal para descubrir historia, paisajes únicos y uno de los atractivos más curiosos de Argentina: su propio ovnipuerto.