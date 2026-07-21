Escapada de fin de semana: el destino que cuenta con un ovnipuerto propio y tiene pocos habitantes
Un destino ubicado en los Valles Calchaquíes que se convirtió en una de las escapadas preferidas para quienes buscan tranquilidad y contacto con la montaña.
Salta es una de las provincias con mayor diversidad de paisajes de Argentina y esconde pequeños pueblos que sorprenden por su historia, su naturaleza y sus curiosidades.
Con alrededor de 7.200 habitantes, este pintoresco pueblo conserva su arquitectura colonial, ofrece una reconocida ruta del vino y posee un atractivo muy particular: un ovnipuerto, que alimentó durante años las historias y leyendas sobre supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.
Qué se pueden hacer en Cachi
Uno de los lugares más llamativos para visitar es el Ovnipuerto, una estructura artística conocida como "Estrella de la Esperanza", ubicada a pocos kilómetros del centro. Desde allí se obtiene una vista panorámica del Valle Calchaquí y es uno de los puntos más fotografiados por los turistas.
Otra actividad imperdible es recorrer la Ruta del Vino de Altura, donde se pueden visitar bodegas que producen vinos a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, una característica que les otorga perfiles y sabores muy particulares.
Quienes disfrutan de la historia pueden visitar el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, que reúne miles de piezas pertenecientes a los pueblos originarios que habitaron la región y permite conocer parte del patrimonio cultural del noroeste argentino.
Para los amantes de la naturaleza, Cachi también ofrece múltiples alternativas de turismo aventura, como trekking, travesías en vehículos 4x4, mountain bike, cabalgatas y excursiones hacia el Nevado de Cachi, uno de los picos más imponentes de la provincia.
Además, caminar por el casco histórico es otra experiencia recomendada. Sus calles empedradas, casas de adobe, la Iglesia San José, las ferias artesanales y los restaurantes donde se preparan empanadas salteñas, humitas, tamales y locro permiten conocer de cerca la identidad del pueblo.
Dónde queda Cachi
Cachi está ubicado en el departamento del mismo nombre, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes.
Se encuentra a unos 162 kilómetros de la ciudad de Salta, a una altura de 2.210 metros sobre el nivel del mar, rodeado por montañas, cardones centenarios y algunos de los paisajes más característicos del noroeste argentino.
Muy cerca también se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, otro de los grandes atractivos naturales de la región.
Cómo llegar a Cachi
Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es por la Ruta Nacional 68 y luego por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, uno de los recorridos escénicos más famosos del país.
El viaje demanda aproximadamente tres horas y media en automóvil, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del camino y las paradas para disfrutar de los distintos miradores.
Quienes parten desde Buenos Aires pueden viajar primero hasta la capital salteña en avión o por ruta y, desde allí, continuar en vehículo hacia Cachi, una escapada ideal para descubrir historia, paisajes únicos y uno de los atractivos más curiosos de Argentina: su propio ovnipuerto.
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