Roberto Ayala hizo autocrítica por el cruce con Dani Olmo en la final: "Estoy arrepentido"

Incluso reveló que, en medio de la confusión, conversó con el defensor español Eric García para dejar en claro que su presencia en ese lugar tenía como único objetivo calmar los ánimos y felicitar posteriormente al seleccionado campeón.

El Ratón reconoció que España fue mejor y explicó por qué no miraron la premiación

Más allá del episodio, el integrante del cuerpo técnico argentino no dudó en reconocer el nivel mostrado por España durante toda la Copa del Mundo y destacó el merecimiento del título obtenido por el conjunto europeo. "España fue mejor. Ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente", señaló Ayala, quien disputó tres Copas del Mundo como futbolista y ahora integra el exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Otro de los temas que abordó durante la charla fue la imagen que recorrió el mundo mostrando a gran parte de la delegación argentina aparentemente de espaldas mientras España levantaba el trofeo. Esa fotografía fue utilizada en distintos países para cuestionar la actitud de la Albiceleste, aunque Ayala rechazó esa interpretación.

"Estuvimos muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando. Después nos acercamos a la tribuna porque algunos familiares habían tenido inconvenientes y queríamos saber que estuvieran bien. También fuimos a agradecerles a los hinchas argentinos el esfuerzo que hicieron para acompañarnos", explicó.

Además, aclaró que la posición desde la que permanecían no les impidió seguir la ceremonia de premiación. "Estamos de espaldas, pero teníamos la pantalla de frente. Varios nos giramos para mirar ese momento. Lo vimos, estuvimos ahí y no hubo ningún despecho", agregó, descartando cualquier gesto de desconsideración hacia el nuevo campeón del mundo.

En otro tramo de la entrevista, Ayala también cuestionó el tratamiento que recibió la Selección Argentina después de la final y consideró que existió una tendencia a remarcar únicamente los aspectos negativos relacionados con el equipo de Scaloni. "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina, mientras que hay miles de gestos de jugadores españoles que no se muestran. Hay que hacer periodismo de verdad, no querer interpretar conversaciones o gestos", manifestó.