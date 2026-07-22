Roberto Ayala hizo autocrítica por el cruce con Dani Olmo en la final: "Estoy arrepentido"
El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni habló por primera vez sobre el incidente ocurrido tras la final del Mundial 2026 y reconoció que reaccionó de manera equivocada.
Roberto Ayala decidió romper el silencio después de la polémica que protagonizó una vez finalizada la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El ayudante de campo de Lionel Scaloni reconoció que se arrepiente de la reacción que tuvo con Dani Olmo durante los incidentes posteriores al encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y aseguró que, si vuelve a cruzarse con el futbolista español, le ofrecerá disculpas personalmente.
El exdefensor de la Selección Argentina brindó una entrevista al programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, donde realizó una autocrítica por lo sucedido y explicó cómo vivió aquellos momentos de tensión tras la derrota por 1-0 frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
"Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido", expresó al ser consultado sobre el episodio que generó repercusión tanto en Argentina como en España.
El descargo de Roberto Ayala tras el tenso cruce con Dani Olmo en el Mundial 2026
Durante la entrevista también buscó aclarar cómo fue realmente el encontronazo con Olmo, luego de que distintas imágenes circularan en redes sociales y algunos medios interpretaran que había existido una agresión mayor. "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona", sostuvo el exmarcador central, quien remarcó que lamenta profundamente haber perdido el control en un contexto de máxima tensión.
Ayala explicó que su intención inicial había sido completamente distinta. Según relató, ingresó al sector donde se produjo el tumulto con el objetivo de separar a los futbolistas argentinos y evitar que el conflicto creciera luego del pitazo final. "Cuando termina el partido veo una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que todo terminara ahí. Esa fue mi intención. Me hago cargo de lo que hice, pero mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba", afirmó.
Incluso reveló que, en medio de la confusión, conversó con el defensor español Eric García para dejar en claro que su presencia en ese lugar tenía como único objetivo calmar los ánimos y felicitar posteriormente al seleccionado campeón.
El Ratón reconoció que España fue mejor y explicó por qué no miraron la premiación
Más allá del episodio, el integrante del cuerpo técnico argentino no dudó en reconocer el nivel mostrado por España durante toda la Copa del Mundo y destacó el merecimiento del título obtenido por el conjunto europeo. "España fue mejor. Ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente", señaló Ayala, quien disputó tres Copas del Mundo como futbolista y ahora integra el exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
Otro de los temas que abordó durante la charla fue la imagen que recorrió el mundo mostrando a gran parte de la delegación argentina aparentemente de espaldas mientras España levantaba el trofeo. Esa fotografía fue utilizada en distintos países para cuestionar la actitud de la Albiceleste, aunque Ayala rechazó esa interpretación.
"Estuvimos muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando. Después nos acercamos a la tribuna porque algunos familiares habían tenido inconvenientes y queríamos saber que estuvieran bien. También fuimos a agradecerles a los hinchas argentinos el esfuerzo que hicieron para acompañarnos", explicó.
Además, aclaró que la posición desde la que permanecían no les impidió seguir la ceremonia de premiación. "Estamos de espaldas, pero teníamos la pantalla de frente. Varios nos giramos para mirar ese momento. Lo vimos, estuvimos ahí y no hubo ningún despecho", agregó, descartando cualquier gesto de desconsideración hacia el nuevo campeón del mundo.
En otro tramo de la entrevista, Ayala también cuestionó el tratamiento que recibió la Selección Argentina después de la final y consideró que existió una tendencia a remarcar únicamente los aspectos negativos relacionados con el equipo de Scaloni. "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina, mientras que hay miles de gestos de jugadores españoles que no se muestran. Hay que hacer periodismo de verdad, no querer interpretar conversaciones o gestos", manifestó.
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