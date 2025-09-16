Paula Bernini se metió en el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey para sembrar más discordia: "Violenta"
Lejos de conciliar entre sus colegas, la cronista de TN lanzó un tuit contra la conductora de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y apuntó al kirchnerismo.
Ni lerda ni perezosa, Paula Bernini -cronista de TN- no dudó en meterse en el conflicto entre Nancy Pazos y Mariana Brey, quienes este martes por la mañana tuvieron un tenso cruce al aire de "A la Barbarossa" (Telefe). Contrariamente a lo ideal, que hubiese sido conciliar, la periodista se involucró en lo sucedido para echar más leña al fuego.
Con un mensaje en la red social X mostró su apoyo a Brey y denostó a la conductora de "Inteligencia Artesanal" (C5N), apuntando contra el kirchnerismo: "Quiero enviarle toda mi solidaridad a Mariana Brey por el feo momento que acaba de pasar en #alabarbarossa", comenzó indicando.
Y agregó: "Nancy Pazos es VIOLENTA y tiene muy pocas herramientas para debatir. Por eso recurre al insulto. Un reflejo de su pensamiento kirchnerista", deslizó.
Cómo fue la pelea entre Pazos y Brey en "A la Barbarossa"
El enfrentamiento de este martes, que tuvo que ser controlado por la conductora Georgina Barbarossa, incluyó insultos y fuertes acusaciones.
El conflicto surgió cuando Brey cuestionó a Pazos por su postura crítica al Gobierno actual, señalando que "cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1". Pazos la interrumpió, preguntando a "costa de qué".
El debate escaló de inmediato. Brey acusó a su compañera de "futurología" por sus predicciones sobre la situación política del país. La periodista de espectáculos criticó la actitud de la oposición, asegurando que "está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".
Fue en ese momento que Brey se dirigió a Pazos y le dijo: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato". La acusación desató la furia de Nancy, quien reaccionó a los gritos: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo". La periodista, indignada, se preguntó: "¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?". La conductora Georgina Barbarossa intentó, sin éxito, calmar a sus panelistas.
