Paula Bernini se metió en el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey para sembrar más discordia: "Violenta"

El conflicto surgió cuando Brey cuestionó a Pazos por su postura crítica al Gobierno actual, señalando que "cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1". Pazos la interrumpió, preguntando a "costa de qué".

El debate escaló de inmediato. Brey acusó a su compañera de "futurología" por sus predicciones sobre la situación política del país. La periodista de espectáculos criticó la actitud de la oposición, asegurando que "está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".

Fue en ese momento que Brey se dirigió a Pazos y le dijo: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato". La acusación desató la furia de Nancy, quien reaccionó a los gritos: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo". La periodista, indignada, se preguntó: "¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?". La conductora Georgina Barbarossa intentó, sin éxito, calmar a sus panelistas.

brey pazos