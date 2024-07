Desde Corrientes, Paula Bernini se puso a llorar en vivo porque extraña a su familia y se volvió viral

"Tengo familia. Tengo mamá, papá, hermanos, sobrinos, novio, amigos… Tengo todo. Mi mamá está preocupada por mí, por supuesto, pero la única forma de hacer esto es cuando tenemos familia que nos apoya", comenzó la periodista en vivo.

Embed - EL LLANTO DE PAULA BERNINI AL HABLAR DEL APOYO DE SUS PADRES EN LA COBERTURA DEL CASO LOAN

Fue entonces que continuó: "Una vecina sacó la foto de mi Instagram y me la regaló. Esto para mí es lo más fuerte… Acá falta mucha gente que me contiene. Cuando la gente que te quiere, te apoya, te acompaña y te dice 'dale Paula, te veo cansada pero dale para adelante, estamos todos para apoyarte', y no te reclaman, es la única manera que uno puede hacer esto".

En ese momento, Bernini no pudo contener la emoción y comenzó a llorar. "Mi mamá se llama Ani y mi papá Hugo. No suelo hablar de ellos. Miren esto y ustedes van a entender de qué se trata mi familia. Estos son mi papá y mi mamá todos los días haciéndonos videollamada. Esto son ellos… Mi mamá sabe quién es Laudelina, Benítez, Ramírez, sabe cada una de las cosas que digo, me sigue".

"Mi papá dice 'no le preguntes por la causa, Ani' y mi mamá le dice 'y sí, porque quiero saber', y mi papá le dice 'no, preguntale cómo está ella'. Esa pelea entre ellos me vuelve loca… eso son ellos. Son un grupo enorme que me banca y me acompaña, y ¿sabés qué? Me hacen el aguante", finalizó.

El segmento televisivo generó todo tipo de reacciones en la redes sociales, desde quien se conmovieron hasta quienes la criticaron por ponerse en el centro de la escena, en medio de la desesperada búsqueda del chico desaparecido.