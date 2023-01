Dolor de Paula Chaves: por qué debe regalar a su perra

Como es costumbre, la actriz subió fotos de la nueva integrante a sus redes sociales y la propietaria del lugar que alquilan no tardó en verlas.

Inmediatamente se puso en contacto con la protagonista de Un plan perfecto, para hacerle saber su descontento con que haya animales en su residencia.

Con profunda angustia, Paula publicó en sus historias de Instagram fotos de la cachorra y escribió lo siguiente: “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”.

Luego de la trascendencia del posteo, la mujer dueña de la vivienda le mandó un mensaje a la actriz: “Paula, mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé Paula. Eso es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”.

Tras recibir ese indignante mensaje, la famosa esposa de Pedro Alfonso escrachó a la mujer y compartió la conversación en sus redes, aunque después debió dar de baja la publicación por las quejas de la persona en cuestión.

Al momento, la cachorra permanece con la familia Alfonso-Chaves, a la espera de ser adoptada.