Paulo Londra le entregó el premio del partido a Lionel Messi

Paulo Londra Lionel Messi.jpg

El artista usó sus redes sociales para comunicar la feliz noticia y las imágenes del gran momento. "No lo puedo creer. Estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo a todo a Dios por los lujos que me permite vivir. Sos luz Leo, un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre", comenzó diciendo.

Y, cerró emocionado: "El balón al diez para que se arme otro lío".