"Peaky Blinders": tres datos curiosos de Tommy Shelby y Cillian Murphy antes del regreso de la serie

3 datos curiosos de Cillian Murphy como Tommy Shelby

1. Tommy Shelby iba a ser interpretado por otro actor

Quizás actualmente es poco probable imaginar que un hombre con fuerza, pero derrotado podría ser interpretado por otro actor. Lo cierto es que Cillian Murphy no actúa de Tommy Shelby, sino que es Tommy Shelby en su total esencia. Sin embargo, en la pre producción de la serie, el equipo de creación estaba pensando en Jason Statham como protagonista, aunque finalmente el showrunner de la serie eligió a Murphy.

cillian Murphy en peaky blinders

2. Los aspectos más difíciles de interpretar a Tommy Shelby

Durante una entrevista cuando se estrenó por primera vez la serie de los gangsters de Birmingham, el actor confesó que tuvo que sortear dos dificultades: el acento y el aspecto físico. "No soy una persona muy impotente físicamente. Así que tuve que tomar muchas proteínas y levantar mucho peso. Hacer pesas y todas esas cosas. Eso requiere de cierto tiempo, lo cual odio", develó.

Por otro lado, Murphy también explicó que tuvo que hacer un trabajo de campo para adaptar su acento de Cork - su ciudad natal - al que se habla en Birmingham.

3. Los cigarrillos de Tommy Shelby

Si hay algo que caracterizó a Tommy Shelby durante toda la serie y se espera que también suceda tanto en la película como en las dos nuevas temporadas es su obsesión por los cigarrillos. Aunque la realidad es que esto fue un problema para Cillian Murphy. El actor confesó que durante toda la producción de las primeras dos temporadas tuvo que fumar más de 3 mil cigarrillos en las filmaciones y terminó las grabaciones con más de 6 mil. Aunque, para el final ya consiguieron cigarrillos orgánicos sin tabaco ni nicotina.