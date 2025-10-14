"Peaky Blinders": tres datos curiosos de Tommy Shelby y Cillian Murphy antes del regreso de la serie
Cillian Murphy regresa a "Peaky Blinders" con una película y dos nuevas temporadas, pero ¿sabías que no fue tan fácil para él encarar el personaje?
"Peaky Blinders" trascendió las fronteras de la televisión para establecerse como una épica criminal de culto, cimentada en la visión cinematográfica de su creador, Steven Knight. La historia no es solo un relato de gánsteres de Birmingham en la posguerra, sino una profunda exploración de la ambición, el trauma de clase y la lucha por la redención en un mundo quebrado. A través de seis temporadas, la narrativa se centró en la familia Shelby y, particularmente, en la figura de Tommy Shelby, el líder que ascendió de las calles a la élite política, utilizando su inteligencia fría y su implacable determinación como armas más letales que cualquier cuchilla oculta en la visera. La serie es un hito por su estilismo inconfundible, su banda sonora anacrónica y la compleja arquitectura de su guion.
Pero el alma turbulenta de este fenómeno fue, sin duda, la encarnación que el actor irlandés Cillian Murphy hizo de Tommy Shelby. Murphy elevó al personaje de un simple antihéroe a un hito de la historia de las series. Su trabajo fue una lección magistral de contención y furia silenciosa; Tommy Shelby rara vez gritaba, pero cada susurro, cada mirada distante y cada inhalación de humo transmitía un universo de dolor, estrategia y peligro inminente. Murphy dotó al líder de los Peaky Blinders de una fragilidad subyacente que hacía comprensibles sus actos más despiadados, convirtiendo su interpretación en una meditación sobre el trauma de la Primera Guerra Mundial y el costo personal del poder absoluto.
La excelencia interpretativa de Cillian Murphy reside en la sutileza con la que construyó la dualidad de su personaje: el gángster implacable y el hombre devastado. Su precisión en el manejo corporal, la forma distintiva de moverse y su particular acento de Birmingham se convirtieron en sellos icónicos, inseparables de la identidad de la serie. Gracias a esta dedicación, Tommy Shelby pasó a ser un referente global, un estudio de personaje tan rico y complejo que su influencia se sintió más allá de la pantalla, asegurando el lugar de Murphy como uno de los grandes actores de su generación y dejando un legado inolvidable en la cultura popular.
Sin embargo, más allá de la excelencia de su trabajo, lo que probablemente no sabías es que Murphy tuvo que sortear algunas adversidades para llegar a hacer de Tommy Shelby algo único. Y ahora, con el inminente regreso de este personaje tan querido por los fans, te los revelamos.
3 datos curiosos de Cillian Murphy como Tommy Shelby
1. Tommy Shelby iba a ser interpretado por otro actor
Quizás actualmente es poco probable imaginar que un hombre con fuerza, pero derrotado podría ser interpretado por otro actor. Lo cierto es que Cillian Murphy no actúa de Tommy Shelby, sino que es Tommy Shelby en su total esencia. Sin embargo, en la pre producción de la serie, el equipo de creación estaba pensando en Jason Statham como protagonista, aunque finalmente el showrunner de la serie eligió a Murphy.
2. Los aspectos más difíciles de interpretar a Tommy Shelby
Durante una entrevista cuando se estrenó por primera vez la serie de los gangsters de Birmingham, el actor confesó que tuvo que sortear dos dificultades: el acento y el aspecto físico. "No soy una persona muy impotente físicamente. Así que tuve que tomar muchas proteínas y levantar mucho peso. Hacer pesas y todas esas cosas. Eso requiere de cierto tiempo, lo cual odio", develó.
Por otro lado, Murphy también explicó que tuvo que hacer un trabajo de campo para adaptar su acento de Cork - su ciudad natal - al que se habla en Birmingham.
3. Los cigarrillos de Tommy Shelby
Si hay algo que caracterizó a Tommy Shelby durante toda la serie y se espera que también suceda tanto en la película como en las dos nuevas temporadas es su obsesión por los cigarrillos. Aunque la realidad es que esto fue un problema para Cillian Murphy. El actor confesó que durante toda la producción de las primeras dos temporadas tuvo que fumar más de 3 mil cigarrillos en las filmaciones y terminó las grabaciones con más de 6 mil. Aunque, para el final ya consiguieron cigarrillos orgánicos sin tabaco ni nicotina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario