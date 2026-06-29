Peces Raros acompañará a Thievery Corporation en una nueva gira internacional
El dúo argentino de electro-rock continúa su expansión global y será parte de un tour de doce fechas por Europa junto a una de las bandas más reconocidas.
Peces Raros sigue llevando su propuesta a nuevos escenarios del mundo. El proyecto argentino confirmó que acompañará a Thievery Corporation en una gira europea que recorrerá distintos países del continente durante el mes de julio.
La banda integrada por Lucio Consolo y Marco Viera será parte de doce presentaciones junto al reconocido dúo estadounidense, con shows en Turquía, Serbia, Rumania, Croacia, Hungría, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.
La nueva etapa internacional llega luego de una serie de presentaciones que consolidaron a Peces Raros fuera de Argentina, incluyendo su participación como invitados de RÜFÜS DU SOL en una gira que pasó por The George (Washington), Bogotá y Medellín, y que continuará en Ciudad de México.
Una carrera que sigue creciendo
Además, el grupo sumó nuevas fechas junto a referentes de la música electrónica como Nick Warren, con presentaciones previstas en Nueva York e Ibiza, y The Blaze, en Palma de Mallorca.
Recientemente, Peces Raros recibió por segundo año consecutivo el premio a “Mejor Álbum de electrónica” en los Premios Gardel 2026 por su Spotify Session, un material lanzado en diciembre de 2025 que cuenta con cinco canciones y la dirección musical de Gustavo Borner.
En febrero, la banda presentó “Circular”, una colaboración junto a Nick Warren. El track combina un beat industrial con una atmósfera de inspiración ochentosa, fusionando la tradición británica de la electrónica con la energía del sonido argentino contemporáneo.
Con una identidad propia que mezcla rock y electrónica, Peces Raros continúa construyendo una experiencia donde la música y lo visual conviven en cada show. Su propuesta en vivo busca renovar su universo sonoro y llevar su sello a cada rincón del mundo.
El crecimiento internacional de Peces Raros también quedó registrado en su reciente “Europe Tour 2025”, una serie de presentaciones que mostró el detrás de escena y los momentos más destacados de sus trece shows por Europa, reflejando el impacto que la banda viene generando en nuevos públicos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario