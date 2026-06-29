Peces Raros acompañará a Thievery Corporation en una nueva gira internacional

Recientemente, Peces Raros recibió por segundo año consecutivo el premio a “Mejor Álbum de electrónica” en los Premios Gardel 2026 por su Spotify Session, un material lanzado en diciembre de 2025 que cuenta con cinco canciones y la dirección musical de Gustavo Borner.

En febrero, la banda presentó “Circular”, una colaboración junto a Nick Warren. El track combina un beat industrial con una atmósfera de inspiración ochentosa, fusionando la tradición británica de la electrónica con la energía del sonido argentino contemporáneo.

Con una identidad propia que mezcla rock y electrónica, Peces Raros continúa construyendo una experiencia donde la música y lo visual conviven en cada show. Su propuesta en vivo busca renovar su universo sonoro y llevar su sello a cada rincón del mundo.

El crecimiento internacional de Peces Raros también quedó registrado en su reciente “Europe Tour 2025”, una serie de presentaciones que mostró el detrás de escena y los momentos más destacados de sus trece shows por Europa, reflejando el impacto que la banda viene generando en nuevos públicos.