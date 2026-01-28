Pedro Brieger cobró una indemnización de casi 80 millones de pesos por despido de la TV Pública

Es relevante destacar que, cuando el expediente llegó a manos de la Corte Suprema, las acusaciones por acoso sexual aún no habían tomado estado público. Una vez que los testimonios de las víctimas salieron a la luz, se intentó congelar el proceso administrativo, pero el acuerdo ya estaba en marcha. La cuota final del plan de pagos se hizo efectiva en diciembre de 2025.

Pedro Brieger, quien se desempeñó en los medios estatales hasta el año 2016 y fue apartado de señales como C5N y Radio 10 en 2024 tras el escándalo, reconoció públicamente su responsabilidad mediante un video difundido en julio de aquel año. En dicha pieza, el periodista admitió los hechos y ofreció disculpas, abandonando la postura de negación que había mantenido en una primera instancia.