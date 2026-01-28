Pedro Brieger cobró una indemnización de casi 80 millones de pesos por despido de la TV Pública
La Radio y Televisión Argentina realizó un acuerdo con el periodista que le evitó el embargo de la indemnización reclamada por 19 mujeres.
El panorama judicial y administrativo en torno al periodista Pedro Brieger sumó un nuevo y controvertido capítulo. Según reportes difundidos este lunes, la entidad estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) concretó el pago de una millonaria suma al comunicador en concepto de indemnización por su desvinculación laboral. Esta medida generó fuertes repercusiones, ya que el desembolso se produjo en paralelo a las graves acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el analista internacional.
El monto total acordado entre las partes ascendió a $78 millones, cifra que fue liquidada en tres pagos consecutivos. La resolución del conflicto se alcanzó mediante una instancia extrajudicial, justo cuando el litigio por el despido aguardaba un pronunciamiento definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Al cerrar el caso bajo esta modalidad, la empresa pública logró dar por finalizado el reclamo legal, permitiendo que Brieger percibiera el dinero sin enfrentar posibles trabas legales o retenciones de fondos.
El proceso estuvo marcado por el intento de diversos sectores de evitar que el periodista dispusiera de esos activos antes de responder ante sus denunciantes. La asociación Periodistas Argentinas había impulsado una medida cautelar ante la justicia con el objetivo de bloquear el pago. El propósito de este pedido era garantizar la “reparación efectiva” de las víctimas, buscando que el capital quedara resguardado para eventuales compensaciones destinadas a las 19 mujeres que señalaron a Brieger por conductas de acoso sostenidas durante tres décadas en contextos profesionales y de formación.
Sin embargo, la celeridad de RTA para formalizar el pacto impidió que la estrategia legal de las denunciantes tuviera éxito. De esta forma, los recursos no pudieron ser embargados ni redireccionados hacia las mujeres afectadas por los hechos denunciados.
Originalmente, la situación financiera para la empresa estatal parecía ser mucho más compleja. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había establecido inicialmente un resarcimiento que superaba los $223 millones. No obstante, RTA calificó el cálculo de los intereses aplicados como una tasa “exorbitante y desproporcionada”, lo que motivó una apelación ante el máximo tribunal del país. Fue en ese marco de incertidumbre judicial donde se negoció la reducción de la suma a los $78 millones finalmente abonados.
Es relevante destacar que, cuando el expediente llegó a manos de la Corte Suprema, las acusaciones por acoso sexual aún no habían tomado estado público. Una vez que los testimonios de las víctimas salieron a la luz, se intentó congelar el proceso administrativo, pero el acuerdo ya estaba en marcha. La cuota final del plan de pagos se hizo efectiva en diciembre de 2025.
Pedro Brieger, quien se desempeñó en los medios estatales hasta el año 2016 y fue apartado de señales como C5N y Radio 10 en 2024 tras el escándalo, reconoció públicamente su responsabilidad mediante un video difundido en julio de aquel año. En dicha pieza, el periodista admitió los hechos y ofreció disculpas, abandonando la postura de negación que había mantenido en una primera instancia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario