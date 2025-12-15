Pedro Rosemblat volvió a gozar el triunfo sobre Carajo al bajar del escenario: "Todos podríamos..."
Para el conductor de Gelatina no fue suficiente con su discurso al frente de todos, sino que se regocijó en su victoria también al bajar del escenario.
Tras ganar el Martín Fierro de Streaming a Mejor programa político, Pedro Rosemblat estuvo picantísimo en su discurso frente a todos. Sin muchas vueltas, el conductor de Gelatina dijo: "Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito", provocando los gritos eufóricos de su equipo y las risas entre los presentes.
Lo cierto es que para el conductor la cosa no quedó ahí y, al ser entrevistado por la influencer Evitta Luna debajo del escenario, volvió a arremeter contra el espacio que lidera Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan: "Estoy contento de haber ganado. Podría haberlo ganado Cenital...", comenzó su nueva burla hacia Carajo.
Y añadió: "Cualquiera podría haberlo ganado. Todos los nominados podrían haberlo ganado, menos Carajo", arremetió.
"¿Y Carajo estaba nominado?", preguntó Evitta Luna. Tras la respuesta positiva del conductor, lanzó: "No estoy de acuerdo con eso chicos", desatando risas.
De qué se tratan los Martín Fierro de Streaming
Impulsados por APTRA, estos premios fueron creados para reconocer las mejores producciones dentro del universo digital de 2025, destacando la labor de creadores, programas y plataformas que han redefinido las formas de comunicar y conectar con las nuevas audiencias.
Las votaciones para elegir al ganador de cada terna en esta primera edición estuvieron a cargo de un comité especial e integrado por una variedad de figuras relevantes dentro de la industria: los socios de APTRA, los directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.
