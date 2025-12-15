Pedro Rosemblat volvió a gozar el triunfo sobre Carajo al bajar del escenario: "Todos podríamos..."

Tras ganar el Martín Fierro de Streaming a Mejor programa político, Pedro Rosemblat estuvo picantísimo en su discurso frente a todos. Sin muchas vueltas, el conductor de Gelatina dijo: "Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito", provocando los gritos eufóricos de su equipo y las risas entre los presentes.