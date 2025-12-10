El inesperado mensaje de Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito: "Esta pareja está muerta..."
Hace semanas que existen rumores de crisis entre la actriz y el streamer. Por eso él mismo utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.
Por primera vez desde que hicieron pública su relación en febrero de 2024, la pareja de Pedro Rosemblat y Lali Espósito se encontró en el centro de persistentes rumores que apuntaban a una posible separación. En las últimas semanas, diversas versiones sugerían que el streamer y la cantante estarían atravesando un momento de crisis, sospechas que se vieron reforzadas por algunos datos incorrectos, como la supuesta notoria ausencia de Pedro en el lanzamiento oficial del documental de Netflix, “Lali: la que le gana al tiempo”.
Frente a estas especulaciones crecientes, Lali optó por el silencio, evitando preguntas incómodas, y sus redes sociales no ofrecieron pistas que lograran frenar el rumor de ruptura que se propagaba con rapidez. Sin embargo, Rosemblat decidió intervenir y desactivar las versiones de una manera particular. Aunque el conductor de Gelatina suele ser reservado con su vida íntima, reconoció que tuvo que adaptarse a la exposición que conlleva su relación y optó por aclarar la situación de forma pública.
Desde sus historias de Instagram, Pedro Rosemblat tomó la palabra con un tono de falsa solemnidad: “Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas”. Durante unos segundos de pausa dramática, esta frase pareció confirmar la noticia que muchos ya daban por un hecho.
Sin embargo, Rosemblat dejó inmediatamente en claro que se trataba de una broma. Al ampliar el plano de la cámara, mostró a Lali sentada a su lado, tomando mate con total tranquilidad, y remató entre risas: “Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”.
La cantante no pudo contener una carcajada, sellando con su reacción la desmentida oficial de los rumores y confirmando que la relación continúa firme y con buen humor.
El video no solo sirvió para acallar las especulaciones sobre la ruptura, sino que también demostró que la pareja continúa apoyándose en sus respectivos proyectos. Lali aprovechó la ocasión para sumarse activamente a la promoción del festival que Pedro está organizando con su equipo de streaming.
En un año de gran crecimiento en audiencia, el equipo de Gelatina decidió llevar su programa a un estadio. Por ello, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se presentarán junto a varios artistas invitados en el estadio de Argentinos Juniors el próximo 19 de diciembre.
Durante esa jornada, los seguidores podrán disfrutar de jingles en vivo dentro de una experiencia distinta que combinará música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular. En este contexto, la frase humorística de Pedro hacía referencia directa al evento que están organizando, y Lali ayudó a promocionar con total complicidad. Así, la pareja no solo desmintió la separación, sino que mostró que siguen unidos tanto en lo personal como en lo profesional.
