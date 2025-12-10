El inesperado mensaje de Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito: "Esta pareja está muerta..."

El video no solo sirvió para acallar las especulaciones sobre la ruptura, sino que también demostró que la pareja continúa apoyándose en sus respectivos proyectos. Lali aprovechó la ocasión para sumarse activamente a la promoción del festival que Pedro está organizando con su equipo de streaming.

En un año de gran crecimiento en audiencia, el equipo de Gelatina decidió llevar su programa a un estadio. Por ello, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se presentarán junto a varios artistas invitados en el estadio de Argentinos Juniors el próximo 19 de diciembre.

Durante esa jornada, los seguidores podrán disfrutar de jingles en vivo dentro de una experiencia distinta que combinará música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular. En este contexto, la frase humorística de Pedro hacía referencia directa al evento que están organizando, y Lali ayudó a promocionar con total complicidad. Así, la pareja no solo desmintió la separación, sino que mostró que siguen unidos tanto en lo personal como en lo profesional.