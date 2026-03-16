Pedro Rosemblat habló del show de Lali Espósito en River con un palito a Manuel Adorni: "¿Cómo no deslomarse?"
El conductor de Gelatina no evitó la gran polémica de esta semana y aseguró que "no hay que escupir para arriba", en dirección al accionar del jefe de Gabinete.
Como siempre, con elegancia y prudencia, Pedro Rosemblat aprovecha las grandes polémicas en la política para hacer humor y continuar con su línea ideológica. En esta oportunidad, el cronista de Puro Show (El Trece) lo detuvo para consultarle sobre su novia, Lali Espósito, y los shows en River que se avecinan.
En este sentido, el conductor de Gelatina aseguró que la artista "está ensayando, está preparando ese monstruo que es armar un estadio River Plate" y añadió: "Y supongo que debe estar también trabajando en todas las aristas del show, como es ella".
"Sí me va contando por ahí algunas cosas. Hay cosas que yo no entiendo tampoco, ¿viste? Que me quedan muy lejos de mi capacidad de comprensión. Pero imaginate, es un show muy importante, son dos estadios monumentales, así que cómo no deslomarse...", deslizó, en una clara chicana a Manuel Adorni y su desafortunada frase sobre que viajaba a Nueva York para "deslomarse" por el país, sólo para justificar haber llevado a su esposa en el avión presidencial.
Fue entonces cuando el notero le marcó la coincidencia con el jefe de Gabinete y, pícaro, Pedro respondió: "El lenguaje es de todos, ¿viste? Y está para usarlo. Por eso hay que tratar de no escupir para arriba, porque uno no sabe en qué momento van a descubrir que subiste a tu mujer un avión presidencial, así que andar denigrando y verdudeando a todo el mundo, se te viene en contra...", cerró.
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