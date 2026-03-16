Pedro Rosemblat habló del show de Lali Espósito en River con un palito a Manuel Adorni: "¿Cómo no deslomarse?"

Fue entonces cuando el notero le marcó la coincidencia con el jefe de Gabinete y, pícaro, Pedro respondió: "El lenguaje es de todos, ¿viste? Y está para usarlo. Por eso hay que tratar de no escupir para arriba, porque uno no sabe en qué momento van a descubrir que subiste a tu mujer un avión presidencial, así que andar denigrando y verdudeando a todo el mundo, se te viene en contra...", cerró.