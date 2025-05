Pepe Cibrián expresó su dolor por la muerte de Ángel Mahler: "Estoy destruido"

Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler comenzaron a trabajar juntos en 1983, en una primera producción de "Calígula", la obra que hoy se encuentra promocionando el actor.

"Cuando él tenía 22 años y trabajaba vendiendo pianos, yo necesitaba un arreglador para la primera versión de 'Calígula'. Y una amiga en común me lo recomendó a él, le llevé un cassette con la música y esa misma noche me hizo el arreglo, y me pareció maravilloso", relató.

"Yo lo formé", aseguró el actor antes de aclarar que Mahler le "dio muchísimo" en el área más humana de su vida: "el nacimiento de sus hijos, haber compartido la muerte de nuestros padres, tantos abrazos sobre el escenario, tantas alegrías y luchas... Fueron 42 años de mi vida al lado de él", señaló.

Con el tiempo el dúo afirmó su potencial con producciones como "Drácula, el musical", o "El jorobado de París", que si bien fueron éxitos de taquilla se convirtieron también en parte del conflicto que terminó por separarlos laboralmente en 2016.

"Yo me hablaba con él, pero al enterarme me destrozó, me devastó. No sabía de su internación, me enteré antes de ayer porque en el proceso del juicio, un abogado presentó una explicación de que estaba enfermo", señaló el actor de 77 años.

"Vuela alto querido Ángel. Fuiste y vas a ser siempre más de la mitad de mi vida. Hoy decido quedarme con los buenos recuerdos. Saludos a nuestros padres", expresó el domingo pasado Pepe Cibrián Campoy en su perfil de Instagram.

El compositor y productor de teatro Ángel Mahler falleció el domingo 25 de mayo a los 65 años.