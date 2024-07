Migue Granados rompió el silencio y habló de la polémica con Pepe Cibrián: "Me angustié mucho"

Esto puso muy mal a Pepe, que en un móvil con Intrusos, apuntó contra el canal de streaming y el hijo de Adrián Suar. “Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Se ríen de una forma espantosa", lanzó furioso.

pepe cibrian enojado con olga.mp4

Migue Granados se mostró apenado con Pepe Cibrián tras los dichos en Olga

Este miércoles, Migue Granados habló con el programa conducido por Flor de la V e hizo referencia a la polémica que se generó. "Me quería morir cuando lo vi. El problema de nuestro lado, de Toto puntualmente, es que ellos se estaban riendo de un archivo viejo, pero el problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle. Toto también tiene una historia de ese estilo y no creo que se burle de eso", comenzó diciendo.

migue granados responde a pepe cibrián.mp4

Y, continuó: "Valido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha. Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir",

"Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta. A veces se agrede y se pide disculpas, somos personas y puede pasar. Yo lo quiero a Cibrián, es una eminencia. Me angustié mucho", concluyó Migue Granados.