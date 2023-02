Pepe Cibrián va a la Justicia contra productor uruguayo que lo denunció por abuso

CIBRIAN DENUNCIA

Tras la denuncia, el director teatral aseguró que: “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así”, dijo el director teatral. “No hago ningún derecho a réplica. No hay réplica”, cerró la cuestión.

Pero en las últimas horas, el abogado de Pepe Cibrián aseguró que le iniciará acciones legales a Raphael Dufort.



“Nosotros iniciaremos acciones legales contra Dufort, la gente tiene que saber que cuando uno imputa a una persona por un hecho delictivo falso comete el delito de calumnias y cuando uno declara ante un juez y omite la verdad es el delito de falso testimonio así que estamos trabajando en esa linea”, dijo el abogado Lautaro Elorz en diálogo con Juan Etchegoyen.

Profundizando con su relato, afirmó: “La realidad es que a Pepe le hicieron mucho daño y no le hizo nada bien esto, él viene trabajando hace años y hay muchísimos actores y actrices que empezaron a trabajar por él, no fueron gratuitas todas estas declaraciones de Dufort”.

"No te puedo adelantar mucho más pero estamos trabajando en esa linea, se afirmaron hechos que son falsos”, agregó el abogado del famoso.

"Hay personas además que dicen que no sucedieron, no es que estamos sólo ante un hecho que no se pudo probar, vamos a esperar el resultado de la cámara si admite o no el recurso”, dijo al respecto el letrado.

Y cerró: “No voy a dar mayores detalles pero vamos a esperar que la Justicia actúe, el auto sobreseimiento no ha quedado firme y el recurso no debería ser admisible porque no cumple los requisitos básicos de este tipo que es de carácter extraordinario, los fallos a favor de Pepe son impecables”.