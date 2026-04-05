Quién se va el lunes de la casa de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Con una placa cargada y el clima al límite dentro de la casa, el voto del público vuelve a ser decisivo.
La previa de una nueva gala en Gran Hermano Generación Dorada se vive con nervios y mucha incertidumbre. A medida que se acerca la eliminación, la tensión crece entre los participantes y también fuera de la casa, donde el público ya juega su propio rol en una votación que promete ser muy ajustada.
En esta ocasión, la placa negativa dejó a varios jugadores en una situación delicada. Zilli, Andrea del Boca, Yipio, Cinzia, Eduardo, Lola, Manuel y La Maciel quedaron expuestos tras acumular la mayor cantidad de votos en los últimos días. Cada uno llega con un recorrido distinto, estrategias marcadas y conflictos recientes que podrían pesar en la decisión final de la audiencia.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Como suele ocurrir en este tipo de instancias, las redes sociales se convierten en un termómetro clave. En ese contexto, el usuario Pabloschi volvió a ganar protagonismo entre los seguidores del programa con sus clásicos análisis y anticipos basados en “bocas de urna”.
Con una comunidad que sigue de cerca cada una de sus publicaciones en X, sus últimos sondeos no pasaron desapercibidos y rápidamente instalaron una tendencia que muchos toman como referencia. Aunque el resultado definitivo recién se conocerá en la gala, sus proyecciones ya empiezan a señalar a uno de los nominados como el principal candidato a abandonar la casa.
"La dueña no quiere que salga Yipio y ya lo hablo con produccion. Por ahora continua primera", comentó hace algunos días.
Y también dijo: "Por ahora Yipio primera por varios cuerpos". Aunque todavía no dio más información, hay que esperar a que llegue el lunes y ver qué decisión tomó la gente, aunque el debate es constante en las redes y todo puede pasar en las próximas horas.
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