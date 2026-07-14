Teresa Costantini y Adriana Salonia protagonizan "Otras palabras": de qué se trata
Bajo la dirección de Sebastián Irigo, esta obra de teatro tendrá dos funciones en agosto. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento.
El teatro de autor y la reflexión cultural vuelven a encontrarse en las tablas de la Ciudad de Buenos Aires con la reposición de una propuesta que ya cosechó elogios durante su temporada anterior. El sábado 1 y el miércoles 5 de agosto a las 19.30 h, Teresa Costantini y Adriana Salonia protagonizarán Otras Palabras, la obra escrita por Sebastián Irigo que indaga en los lazos de la correspondencia personal e histórica.
La pieza dramática, que ya tuvo un exitoso paso por la cartelera porteña durante su primera edición en el año 2025, regresa ahora al escenario con dos únicas funciones especiales programadas para el público local.
Un descubrimiento inesperado que revive el pensamiento del siglo XX
La trama de la obra se desencadena a partir de un hecho fortuito y cotidiano. La historia cuenta la vida de dos entrañables amigas que, de manera imprevista, encuentran una caja olvidada repleta de cartas de puño y letra de distintos autores.
A través de este valioso hallazgo, las protagonistas se sumergen de lleno en textos escritos desde la más absoluta intimidad de algunas de las figuras e intelectuales más determinantes que transitaron el siglo pasado. Estas misivas personales, redactadas sin la intención original de convertirse en un objeto literario de exposición pública, terminan revelando la sensibilidad, los dilemas de una época y los legados culturales que siguen vigentes en la actualidad.
El eje conceptual de la dramaturgia de Sebastián Irigo propone una discusión profunda sobre la transformación de los documentos íntimos en materia escénica, invitando al espectador a cuestionar los límites de la creación.
“¿Puede una carta privada convertirse en un hecho artístico?”, es la pregunta fundamental que atraviesa el desarrollo de la puesta. A partir de este disparador, las actrices desarrollan un recorrido interpretativo que explora la solidez de la amistad, los procesos de la memoria colectiva, la belleza de la escritura tradicional y el peso transformador que poseen las palabras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario