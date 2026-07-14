Teresa Costantini y Adriana Salonia protagonizan "Otras palabras": de qué se trata

A través de este valioso hallazgo, las protagonistas se sumergen de lleno en textos escritos desde la más absoluta intimidad de algunas de las figuras e intelectuales más determinantes que transitaron el siglo pasado. Estas misivas personales, redactadas sin la intención original de convertirse en un objeto literario de exposición pública, terminan revelando la sensibilidad, los dilemas de una época y los legados culturales que siguen vigentes en la actualidad.