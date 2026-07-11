La Granja de Zenón festeja 10 años en la calle Corrientes con un nuevo espectáculo para toda la familia

El éxito de La Granja de Zenón está ligado al fenómeno de El Reino Infantil, creado por Roberto “Kuky” Pumar, y especialmente a la serie que logró convertirse en uno de los contenidos infantiles más importantes del mundo hispanohablante.

A lo largo de una década en la cartelera porteña, el espectáculo logró renovarse con distintas propuestas como La Búsqueda del Tesoro, Exacto, BartoDance y Héroes en Acción, consolidando una identidad propia basada en la música, el humor y los valores familiares.

Diez años de un fenómeno que sigue creciendo

Para Maximiliano Córdoba, llegar a esta fecha representa un logro colectivo y el resultado de años de trabajo.

“Nos llena de emoción, orgullo y una enorme felicidad. Llegar a estos diez años ininterrumpidos en la Calle Corrientes es un logro muy importante para todo el equipo, porque detrás de cada temporada hubo muchísimo trabajo, compromiso y el desafío permanente de estar a la altura de las expectativas de las familias que nos eligen”, expresó.

El productor destacó que esta será la novena producción teatral consecutiva del espectáculo y remarcó la importancia de no quedarse en el éxito conseguido.

“Este es el noveno espectáculo que presentamos de manera consecutiva y, lejos de conformarnos, cada año buscamos superarnos, renovar la propuesta y ofrecer una experiencia que sorprenda tanto a los chicos como a los adultos que los acompañan”, aseguró.

En ese sentido, Córdoba valoró especialmente que nuevas generaciones sigan acercándose al universo de La Granja de Zenón.

“Que después de una década sigan viniendo nuevas generaciones de espectadores, y que muchos niños regresen convertidos en hermanos mayores o acompañados por sus primitos, habla del lugar que La Granja de Zenón ocupa en el corazón de las familias”, sostuvo.

Además, destacó el reconocimiento del público durante los últimos años: “Hace cinco años somos el espectáculo infantil con mayor recaudación del país, un reconocimiento que valoramos muchísimo porque es el reflejo de la confianza del público”.

Y agregó: “Para nosotros, cada entrada representa una familia que decidió compartir un momento especial con nosotros, y esa responsabilidad nos impulsa a seguir creciendo, innovando y dando lo mejor en cada función. Ese es, sin dudas, el mayor regalo que nos deja este aniversario”.

El valor del teatro frente al mundo digital

Aunque La Granja de Zenón nació como un contenido audiovisual y logró millones de seguidores a través de las pantallas, Córdoba considera que la experiencia teatral tiene una magia propia.

“El teatro ofrece algo que ninguna pantalla puede reemplazar: la emoción de vivir la historia en primera persona”, explicó.

Para el productor, el escenario permite que los chicos pasen de ser espectadores a formar parte activa del universo que conocen.

“El teatro completa esa experiencia. Es el momento en el que ese mundo que conocen a través de una pantalla cobra vida frente a sus ojos. De pronto, Bartolito, Zenón, la Vaca Lola y todos los personajes están ahí, a pocos metros, interactuando con ellos”, señaló.

Y agregó: “Los chicos dejan de ser simples espectadores para convertirse en parte de la historia: cantan, bailan, responden, se emocionan y sienten que forman parte de ese universo que tanto aman”.

Además, remarcó el valor familiar que tiene compartir una función en vivo.

“Es un espacio de encuentro entre padres, hijos, abuelos y hermanos, donde toda la familia comparte una experiencia sin intermediarios ni pantallas. Son recuerdos que quedan para siempre y que muchas veces se transforman en una tradición familiar”, afirmó.

Una temporada renovada con nuevas sorpresas

Uno de los grandes desafíos de la producción es lograr que cada temporada tenga una identidad propia sin perder la esencia que convirtió al espectáculo en un clásico infantil.

“Quienes vuelvan este año se van a encontrar con un espectáculo completamente renovado. Para nosotros es muy importante que cada temporada tenga una identidad propia, por eso trabajamos para ofrecer siempre algo nuevo, sin perder la esencia que convirtió a La Granja de Zenón en un clásico para las familias”, adelantó Córdoba.

La nueva propuesta contará con nuevos personajes, canciones inéditas, una historia renovada y una puesta en escena diferente.

“Siguen estando los grandes clásicos que todos esperan escuchar, aunque muchos de ellos llegan con versiones remixadas y arreglos nuevos que les dan una energía diferente y hacen que la experiencia sea aún más divertida”, contó.

El objetivo, según explicó, es que cada visita sea especial tanto para quienes llegan por primera vez como para aquellos que ya acompañaron al espectáculo en otras temporadas.

“Queremos sorprender, emocionar y entretener, para que cada visita a La Granja de Zenón sea una experiencia nueva y un recuerdo inolvidable”, expresó.

El desafío de llevar un fenómeno audiovisual al teatro

Convertir un universo nacido en las plataformas digitales en un espectáculo en vivo implicó un importante proceso creativo. “Fue un desafío enorme y un proceso creativo de muchos meses de trabajo. Llevar un universo que nació en formato audiovisual al escenario implicó pensar cómo conservar toda la esencia de La Granja de Zenón y, al mismo tiempo, transformarla en una experiencia teatral que emocionara y sorprendiera al público”, explicó Córdoba.

Para lograrlo, el equipo cuenta con profesionales de distintas áreas, con realización de escenografía, vestuario y personajes, además del trabajo creativo encabezado por el dramaturgo y director Sebastián Irigo y la coreógrafa Vanessa García Millán.

Cada espectáculo requiere entre ocho y diez meses de desarrollo. “Buscamos entretener, pero también aportar contenidos que acompañen el desarrollo de las primeras infancias, promoviendo valores como la amistad, el respeto, la solidaridad y la importancia de la familia”, sostuvo.

Una historia que marcó al equipo

Entre las experiencias vividas durante años de funciones, Córdoba recordó una escena que lo marcó especialmente.

Fue durante una presentación en la provincia de Córdoba, cuando un niño con dificultades motrices asistió junto a su papá. Antes de comenzar la función, el pequeño permanecía tranquilo, pero todo cambió cuando comenzó a sonar la canción de Bartolito.

“El nene comenzó a bailar, a cantar a su manera, a sonreír y a conectarse con todo lo que estaba pasando en el escenario. Y la emoción del padre al verlo disfrutar fue indescriptible. Creo que fue uno de los momentos más conmovedores que viví en más de 25 años haciendo teatro”, recordó.

A partir de experiencias como esa, la producción decidió profundizar el camino de la inclusión con funciones distendidas, pensadas para chicos con autismo, hipersensibilidad sensorial u otras condiciones.

“Entendimos que el teatro tiene que ser un espacio para todos y que no hay satisfacción más grande que ver a una familia emocionarse porque su hijo pudo vivir plenamente esa experiencia”, concluyó.

Con dirección general de Maximiliano Córdoba, dirección escénica de Sebastián Irigo y coreografías de Vanessa García Millán, “En Busca del Arcoiris” se presentará desde el 20 de julio en el Teatro Astral, con funciones de lunes a lunes durante las vacaciones de invierno. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.