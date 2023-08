Suspendieron un show de Ke Personajes en Perú y Emanuel Noir sorprendió a sus fans

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos", comenzó diciendo Emanuel Noir en un video que compartió en sus redes.

Luego, siguió: "Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”.

Ante esta situación, el cantante de la banda decidió salir al balcón del hotel en el que se hospedaba por esos días y entonó el tema reversionado “Costumbre”, de Juan Gabriel, para todos aquellos que pasaran por la zona y pudieran escucharlo. Así como también lo hicieron el resto de los pasajeros que se encontraban dentro del establecimiento y que se asomaron por sus respectivos balcones para disfrutar del improvisado show.