Peter Lanzani confirmó su primer romance público en ocho años

La bomba la dio en el medio de una charla con Implacables, en la que la notera indagó por su vida amorosa. “En redes fuiste tema esta semana. En un programa dijeron que estabas de novio con una chica de La Plata”, lanzó la periodista, en busca de una declaración por parte de Peter Lanzani.

“¿Con una chica de La Plata? No, es mentira. Estoy en pareja, pero no con una chica de La Plata”, respondió rápidamente el actor, un poco confundido e incómodo de revelar tantos detalles. Frente a la escasez de datos aportados, la notera le consultó si ya convivían, lo que fue refutado por Peter Lanzani, así como también aclaró que no se trata de una personalidad de los medios.