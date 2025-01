Petrona pidió ser eliminada de Gran Hermano

"Les pido, por favor, que no me voten. Quiero irme con la frente en alto. Lamento tener que decir esto, me duele mucho, pero vine por un sueño", comenzó a decir la hermanita. Luego, explicó sus sentimientos: "La angustia me supera. Extraño mucho a mi familia. Hay cosas que me duelen, porque siento que lo di todo. Di mi amor, me entregué en cada momento con risas, con mis locuras, con mi baile. Dejé todo lo que tenía, tal como me lo propuse. No quiero que se me vea como cobarde por abandonar el juego. Mi deseo es salir con la cabeza en alto".

petrona gran hermano

Con una gran carga emocional, Petrona se sinceró con su audiencia y explicó las razones de su decisión: "Cada día me cuesta más estar aquí. Estoy muy feliz de haber formado parte de la casa más famosa, rodeada de personas increíbles que me han tratado como una reina. Estoy agradecida con Gran Hermano por darme esta oportunidad de estar aquí, de jugar, de conocer a tanta gente. Pero la verdad es que seguir aquí ya no me es posible. Por eso les pido con todo mi corazón que no me voten, no quiero continuar. Agradezco todos los votos que recibí, pero la tristeza me invade, la angustia me puede. Siento que ya tiré la toalla".

En medio de la tensión del programa, Santiago del Moro hizo una entrada sorpresa en la casa para anunciar que, tras la eliminación de Giuliano con el 68,6 por ciento de los votos, todos los participantes quedarían nominados. "Hoy, después de la eliminación, ¡todos a placa! Solo el que gane el liderazgo podrá salvarse", les informó. Además, el conductor adelantó que el repechaje estaba cerca: "Se viene algo muy fuerte antes del repechaje. Va a estar buenísimo", dijo, aumentando la expectativa para los próximos episodios.

La intervención de Petrona, mostrando su vulnerabilidad y sinceridad, generó gran repercusión tanto entre los demás participantes como entre los seguidores del programa, que han seguido de cerca la evolución de su historia dentro de Gran Hermano.