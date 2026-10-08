PH, Podemos Hablar: quiénes estarán invitados al programa de este sábado 10 de octubre
Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente del programa de Telefe con cinco figuras que compartirán historias personales, confesiones y anécdotas.
La pantalla de Telefe se prepara para recibir nuevamente a Andy Kusnetzoff, quien este sábado 10 de octubre regresará con una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, después de una breve interrupción en su programación habitual.
El ciclo no salió al aire en su última fecha debido a la transmisión del encuentro que disputó la Selección Argentina frente a Burkina Faso. Ahora, con su regreso confirmado, el conductor volverá a reunir a distintas personalidades del espectáculo, el deporte y el periodismo para compartir una noche de conversaciones y experiencias personales.
A través de sus redes sociales, el canal dio a conocer los nombres de las cinco figuras que participarán de esta edición. Como sucede en cada entrega, los invitados tendrán la oportunidad de recorrer diferentes momentos de sus vidas, recordar situaciones que los marcaron y compartir anécdotas que no siempre se conocen públicamente.
La propuesta mantiene su característica dinámica, en la que personalidades de distintos ámbitos coinciden en un mismo espacio y encuentran puntos en común a partir de sus historias. De esta manera, el programa buscará ofrecer una combinación de entretenimiento, emociones y momentos espontáneos.
Quiénes son los cinco invitados de PH, Podemos Hablar del sábado 10 de octubre
Para esta nueva emisión, Andy Kusnetzoff contará con la presencia de Federico Coria, el tenista argentino que se sumará al encuentro para compartir detalles de su trayectoria deportiva y hablar sobre su actualidad profesional.
Otra de las invitadas confirmadas es Vicky Xipolitakis, quien aportará su personalidad y sus experiencias dentro del mundo del espectáculo. La mediática, que ha protagonizado numerosos momentos televisivos, formará parte de las conversaciones que se desarrollarán durante la noche.
Por su parte, Luis Novaresio también estará presente. El periodista y conductor se incorporará a la dinámica del ciclo, donde podrá compartir reflexiones y vivencias vinculadas tanto a su carrera como a su vida personal.
A ellos se sumará Homero Pettinato, actor y músico, que participará del programa junto al resto de las figuras convocadas. Su presencia permitirá incorporar otra perspectiva a las charlas que propone el formato.
Finalmente, Juana Repetto completará la lista de invitados. La actriz e influencer, que suele compartir diferentes aspectos de su vida cotidiana, será otra de las protagonistas de esta nueva entrega.
Con estos cinco nombres confirmados, "PH, Podemos Hablar" retomará su lugar en la programación de Telefe, luego de la modificación que se produjo por el partido de la Selección Argentina.
Así, Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente de una noche que reunirá a figuras con recorridos muy diferentes, pero con un mismo objetivo: compartir historias, experiencias y conversaciones que permitan al público conocer otras facetas de sus protagonistas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario