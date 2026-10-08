PH, Podemos Hablar: quiénes estarán invitados al programa de este sábado 10 de octubre

Otra de las invitadas confirmadas es Vicky Xipolitakis, quien aportará su personalidad y sus experiencias dentro del mundo del espectáculo. La mediática, que ha protagonizado numerosos momentos televisivos, formará parte de las conversaciones que se desarrollarán durante la noche.

Por su parte, Luis Novaresio también estará presente. El periodista y conductor se incorporará a la dinámica del ciclo, donde podrá compartir reflexiones y vivencias vinculadas tanto a su carrera como a su vida personal.

A ellos se sumará Homero Pettinato, actor y músico, que participará del programa junto al resto de las figuras convocadas. Su presencia permitirá incorporar otra perspectiva a las charlas que propone el formato.

Finalmente, Juana Repetto completará la lista de invitados. La actriz e influencer, que suele compartir diferentes aspectos de su vida cotidiana, será otra de las protagonistas de esta nueva entrega.

Con estos cinco nombres confirmados, "PH, Podemos Hablar" retomará su lugar en la programación de Telefe, luego de la modificación que se produjo por el partido de la Selección Argentina.

Así, Andy Kusnetzoff volverá a ponerse al frente de una noche que reunirá a figuras con recorridos muy diferentes, pero con un mismo objetivo: compartir historias, experiencias y conversaciones que permitan al público conocer otras facetas de sus protagonistas.