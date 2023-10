PH, Podemos Hablar: cómo fue la discusión entre Belén Francese y Andrea Rincón

En el segmento en el que se pedía a los invitados que compartieran anécdotas sobre fiestas inolvidables, Belén se adelantó para contar su versión, mientras que Andrea optó por no participar. Durante su relato, Francese la invitó a unirse, ya que ambas estaban involucradas en la anécdota, lo que sorprendió a Rincón.

Inicialmente, todo parecía cordial y amigable entre ellas. "No dormimos esa noche", reveló la actriz. Belén compartió que la fiesta duró hasta el amanecer y que ella, tras una reciente separación, había conocido a alguien. "Era de día, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos mucho. Yo estaba triste, me estaba separando de un novio y la pasamos muy bien", recordó Francese.

Andrea, sin asumir la insinuación que Belén daba a entender, respondió: "Solo hablamos, ella estaba saliendo de una relación y entrando en otra. Subí y le pregunté: '¿Te lo llevaste a casa? cuéntame todo'". En ese momento, Andy Kusnetzoff intervino, apuntando a Belén: "¿Tuviste algo con Andrea en esa fiesta?".

Fiesta inolvidable, recuerdos confusos y un corazón partido: el pleito de Francese y Rincón

"No", respondieron ambas, aunque persistían en interpretaciones diferentes de la misma historia. Andrea insistía en que Belén había estado con un hombre musculoso, mientras que la modelo mantenía su versión. El conductor improvisó un cara a cara entre ellas para resolver las discrepancias.

Belén comenzó: "¿Recuerdas que era de día, subiste y empezaste a hablar de muchas cosas? ¿Y me dijiste: "sos hermosa, tranquila, todo va a pasar"?". Luego, continuó Andrea: "Sí, porque estabas triste. Te traté de consolar, creo que no te rompí el corazón". A su vez Belén contestó: "No, para nada. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo, pero entendí que querías otra cosa". Andrea terminó: "No, en absoluto".

Se dieron la mano y parecía que la situación se había resuelto, pero minutos después, volvieron a confrontarse. "Es imposible agradar a todo el mundo", concluyó Belén. En ese momento, Andrea retomó la discusión anterior. "A veces uno puede malinterpretar al otro sin darse cuenta. Quiero decirte que lo que hiciste recién no me parece correcto. Sabes que no fue así, había más gente. ¿Estás inventando esto para aparecer en los medios mañana?", cuestionó.

"Lo que estás haciendo no es correcto. No lo merezco porque no te he hecho nada. Si te has confundido, pido disculpas porque te estoy diciendo que no fue así. No me atraes, nunca me has atraído", continuó. "Me tengo que aguantar todo un programa pasándola mal y no sé por qué. Lo único que hice fue consolarte porque estabas mal".

"Conté la historia sinceramente, Andrea. Lo sentiste así y te ofendió, y me dices que no es correcto que te lo diga. Me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás", se disculpó Belén. "¿Es una disculpa, Belu?", preguntó el conductor. "Te perdono, pero debes saber que nunca me has atraído", reiteró Andrea.

Cuando parecía que la situación podía descontrolarse nuevamente, el conductor aplicó una técnica que suele usar con sus hijos. "¡Estatua! No se pueden mover". Y retomó el programa, dándole la palabra a Graciela Alfano.