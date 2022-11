Ginette Reynal se enamoró y tuvo un romance con un familiar directo

Andy le preguntó: "¿Tuviste con señores casados o vos estabas casada?". "No, yo estuve tres años de novia con un primo hermano mío", confesó Ginette.

Y luego contó la historia: "Amor, amor. Enamorados y te diría que creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida. Además confesó que el hombre es siete años menor que ella y que cuando nació lo cargó en sus brazos.

Ginette Reynal: "El incesto es tan maravilloso que tiene que ser raro" - Podemos Hablar 2022

Mora también quiso indagar en el tema y le preguntó como fue el paso de relación de primos a algo más y aquí, la conductora respondió de forma muy clara: "Fue después de que murió mi marido. Nosotros antes nunca habíamos tenido una onda especial. La verdad que no fue así, siempre tuvimos buena onda y él es muy diferente al resto. Cuando se muró mi marido yo sufrí muchísimo y por una circunstancia familiar fui a parar a la casa de mi tía. Él me dio su cuarto", confesó, dando a entender que allí comenzó la historia.

"No fue un problema familiar, de hecho todas mis primas me bancaron. Nos separamos por circunstancias que no vienen al caso y ahora yo di un paso al costado porque está en pareja", agregó la actriz.

Y cerró: "Hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís, te das cuenta por qué se llama incesto. No es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro porque sino estarían todos los primos con sus primos. Sentís algo familiar, los mismos códigos, sobre todo cuando son primos de parte de madre".