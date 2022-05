Luis Novaresio: "Me di cuenta después de que falleciera Rozin que fui un cobarde"

"En Rosario nos cruzamos y cuando vine para acá nos juntamos con Reynaldo (Sietecase). Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme de él. Daniel Hadad me contó de su enfermedad, sabía que era inevitable. Me tocó acompañar mucha gente hasta el final y no... me parece injusto lo que le pasó a Gerardo", reflexionó Novaresio.