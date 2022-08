Mica Vázquez sobre Fernando Gago: "Me cagó con media Argentina"

"Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años", recordó Mica que acompañó a "Pintita" cuando fue transferido al Real Madrid. "Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina", agregó entre risas.