Pablo Echarri y la enseñanza que le dejó la muerte del padre

"Las noticias más duras de mi vida están relacionadas con mi papá. El llamado de mi vieja diciendo que no aparecía y el del secuestrador diciendo que lo tenían ellos, que me quedara tranquilo, que empiece a juntar un millón de dólares y no avisara a la Policía", fue la respuesta de Pablo Echarri a la consigna "los que recuerdan el momento en el que recibieron una mala noticia" del "Punto de encuentro" del programa.