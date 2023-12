Sofi Martínez se emocionó al recordar el día que entrevistó a Lionel Messi

sofi sobre messi.mp4

El video de esas palabras se viralizó en todo el mundo, causando un profundo impacto en la vida profesional de Martínez: “Yo a Messi le dije lo que sentía profundamente. Lo vi festejar después del partido con la gente y ese sentimiento lo vi tan genuino, que pensé que sería lindo que alguien le diga que eso no termina ahí”, dijo la periodista de cara a Andy Kusnetzoff.

Con respecto a los rumores de romance que se desataron luego de varias entrevistas al 10, la periodista acotó: "Si bien se viven muchas cosas lindas, también tuve que vivir -después de tanta exposición- cosas que no están tan buenas". Y sumó: "En este año, se empezó a hablar cada vez más fuerte esto de che qué onda, cómo te mira, esas cosas, y estaba en el medio de algo que ya me siento ridícula tener que aclarar. Te juro que la imagen que se me viene es la de Messi o Antonela viendo lo que yo tengo que decir, o sea, qué idiota", sostuvo.

En este sentido, Sofi fue clara en relación a quienes insisten en que hay algo más entre ella y el futbolista: “Ponele que le caigo bien a Messi, como le cae bien Andy, de hecho me dio la primera nota él, lo único qué pasa acá es que yo soy mujer. Esa es la diferencia”.

El inolvidable momento entre Sofi Martínez y Messi

