"Toda tu vida fue una mentira", le dijo una de sus hijas a Silvestre

El relato de Macarena Rodríguez, hija de Silvestre

"Yo realmente, papá, espero que seas feliz porque como vos decís, 'lo tenés todo' -se lee textualmente su carta de Facebook-. Tenés a tu dama, a tu princesa y a tu nuevo disco. Ahora militás, ahora amás, ahora le cantás a una mujer decente, ahora sos feliz. Toda tu vida fue una mentira. Y de esa mentira fuimos parte todos tus hijos, todos. Y tus nietos y todos tus matrimonios. Qué lastima que hayas vivido 56 años de una mentira. Ojalá no me pase porque sería muy triste. Papá, te amé mucho, fuiste mi héroe, mi pasión y mi verdad. Hoy no sos nada en mi vida, sos sólo un recuerdo que duele. Espero que seas feliz, de verdad te digo, espero que no lastimes nunca más, ni a mí, ni a mis hermanos. Espero no extrañarte nunca más, y espero que el día que te mueras tu familia esté bien cerca tuyo, porque si llegaras a arrepentirte un segundo antes de morir, podría llegar a ser el día más triste de tu vida. No te mueras triste, ni solo. No sabés la familia que te perdiste, papá", escribió la joven.

Luego de unos días de publicado, la joven retiró el escrito. La carta contrasta con el cariño pasado de Macarena con Silvestre. Aparentemente, los lazos se rompieron cuando el actor hizo una obra sobre su vida en Mar del Plata, llamada "La noche del dragón" en la que una joven llamada Natalia Otero interpretaba a su hija. Otero y Silvestre se habrían enamorado, y desde aquel momento el actor se habría alejado de su familia.