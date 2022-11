YSY A contó cómo creó "El Quinto Escalón" a los 13 años

“Siempre veía de afuera y decía que tenía que pasar acá, y mi vida después se trató de ver qué pasaba en el mundo y pensar por qué no pasaba en argentina. En aquel momento era un sueño de decir ‘¿habrá más raperos? ¿conoceré a otro más que haga lo mismo que yo y se haya vuelto loco por esto? Y de repente, el sueño de un pibito de 13 años”, afirmó el joven rapero de 24 años.

El inicio no fue fácil, pero Alejo no bajó los brazos. “Fuimos 15 personas y nos anotamos siete, y pusimos un graffitero que no rapeaba para ser ocho porque no cerrábamos las llaves”, manifestó.

“Cada año que fue pasando fueron llegando dos o tres nuevos. Duki habrá venido en 2014, 2015. Iban llegando todos, Wos, Trueno”, agregó YSY A.

Este sueño fue creciendo de a poco y los videos de las batallas se hacían cada vez más virales en internet, lo que despertó la curiosidad de miles de jóvenes, que comenzaron a acercarse.

“Tengo el honor de haberlo creado y lo disfruto, pero 'El Quinto Escalón' era lo mejor porque iban los mejores, y los mejores lo eran porque iban al 'Quinto Escalón'. Fue una simbiosis muy grande entre todos. Por eso hoy tiene sentido que seamos tantos nombres que sonamos fuera de Argentina, porque todos aportamos nuestro granito”, remarcó el productor.