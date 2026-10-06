Phil Collins y Paul McCartney terminaron con una pelea que duró más de 20 años

Phil Collins y Paul McCartney finalmente hicieron las paces después de más de 20 años de distancia. El conflicto entre dos de las figuras más importantes de la música británica había comenzado en 2002, durante los preparativos del concierto por el Jubileo de Oro de Isabel II, y tuvo como origen una situación que, con el paso del tiempo, terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor de la que probablemente imaginaron sus protagonistas.