Phil Collins y Paul McCartney terminaron con una pelea que duró más de 20 años
Phil Collins y Paul McCartney dejaron atrás una vieja pelea que comenzó en 2002 y que se extendió durante más de dos décadas.
Phil Collins y Paul McCartney finalmente hicieron las paces después de más de 20 años de distancia. El conflicto entre dos de las figuras más importantes de la música británica había comenzado en 2002, durante los preparativos del concierto por el Jubileo de Oro de Isabel II, y tuvo como origen una situación que, con el paso del tiempo, terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor de la que probablemente imaginaron sus protagonistas.
Collins, gran admirador de The Beatles y especialmente de McCartney, tenía en su poder una primera edición de un libro relacionado con la banda y le pidió al músico que se la firmara. Según relató años después, McCartney se acercó junto a su entonces esposa, Heather Mills, y se refirió a él como "nuestro pequeño Phil", además de remarcar que era un gran fan de los Beatles.
El comentario no cayó bien en Collins, quien sintió que McCartney lo había tratado de manera condescendiente. Lo que podía haber quedado como una anécdota de una noche entre músicos terminó convirtiéndose en un desencuentro que se prolongó durante años y que Collins incluso contó públicamente en 2016, cuando presentó sus memorias.
McCartney intentó entonces ponerse en contacto con él mediante un correo electrónico, pero Collins no respondió. Así, el vínculo entre ambos quedó congelado durante mucho tiempo, pese a la enorme admiración que Collins siempre había manifestado por los Beatles.
Cómo Phil Collins y Paul McCartney se reconciliaron
La curiosa reconciliación llegó por una causa benéfica. Collins se encuentra organizando una subasta para recaudar fondos para King's Trust y comenzó a contactar a distintos músicos para pedirles objetos que pudieran ser donados. McCartney se enteró de la iniciativa y decidió llamarlo personalmente. Durante aquella conversación, los dos músicos finalmente hablaron sobre el viejo episodio que había provocado el distanciamiento.
Collins reconoció que lamentaba haber contado públicamente la historia y que hubiera preferido no haberlo hecho. McCartney, por su parte, le transmitió que creía que entre ellos ya estaba todo bien. El propio Collins describió el desenlace con una frase tan sencilla como significativa: "So we kissed and made up", es decir, "así que nos reconciliamos".
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