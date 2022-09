Pía Slapka preocupada por las consecuencias de la pandemia en sus hijos

Luego afirmó: “En su expresión me daba cuenta, en su mirada, hoy lo veo fabuloso pero no sé el día de mañana, estuve muy atenta con su papá a eso, tratar de sacarlos a que hagan deporte, les inculco eso como mamá, hubo momentos que le costaba y aparte los miedos, no sólo por contagiar a su papá, o si la veía a su abuela, al más chiquito menos y lo llevó mejor, si les afectó en algo que seguramente les afectó lo voy a ver dentro de unos años”.

Además admitió que tiene memoria de lo vivido y sigue de cerca el comportamiento de sus hijos. “Estoy como expectante y atenta a ver cómo están en el futuro por esto, tengo memoria, tengo una notita en la heladera de mi hijo más chico que en un momento le pidieron un deseo en el colegio y él puso ´ver a mi abuela´ estoy atenta a esos miedos que pueden quedarles, como contenerlos y en qué momento”.

Sobre el vínculo de los nenes con la tecnología admitió: “Mis hijos juegan a todo y es algo que trabajo diariamente, trato de como mamá aggiornarme, tengo el recuerdo de mi madre que me decía que no esté tanto frente a la televisión, y hoy eso son los videojuegos, me parece que la tecnología es una herramienta que está buenísima pero volvemos a lo mismo, al tiempo que estás con eso y qué tipo de cosas ves, les quemo la cabeza a mis hijos, no te voy a reproducir las cosas que me dice mi hijo más grande”.

Y luego reflexionó: “Me parece que está bueno que usen pero tampoco en exceso, a veces se me hace dificil, ellos juegan al FIFA al fútbol y ven muchos videos en Twitch, están bastante metidos en eso y mientras tengan esa pata de deporte y amigos, vamos equilibrando un poco ahí la balanza”.