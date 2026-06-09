Santiago del Moro salió al cruce de las versiones sobre un supuesto arreglo en Gran Hermano: qué dijo

image

De esta manera, Del Moro buscó poner fin a las versiones que circulaban en redes sociales y respaldó a los participantes involucrados, remarcando que este tipo de rumores pueden afectar directamente a quienes continúan compitiendo dentro de la casa más famosa del país.

La aclaración de Santiago del Moro llegó en un momento clave para el reality. En los últimos días, Andrea Del Boca logró consolidar su apoyo entre los espectadores al convertirse en la participante más elegida en una placa de voto positivo, asegurando así su continuidad en la competencia luego de su regreso a la casa.

Ese respaldo del público volvió a posicionarla como una de las jugadoras con mayor peso dentro del certamen, motivo por el cual las versiones sobre supuestos beneficios generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del programa.