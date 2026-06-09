Santiago del Moro salió al cruce de las versiones sobre un supuesto arreglo en Gran Hermano: qué dijo
El conductor reaccionó con firmeza luego de que un canal de streaming difundiera rumores sobre presuntos favoritismos dentro del reality.
Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente una serie de rumores que comenzaron a circular en las últimas horas sobre Gran Hermano Generación Dorada.
La controversia surgió a partir de una emisión del programa Ya fue Todo, del canal de streaming Jotax Digital, donde se leyó un mensaje atribuido a una persona supuestamente vinculada a la producción del reality. Según esa versión, Manuel Ibero tendría asegurado su lugar como ganador de la competencia, mientras que Andrea Del Boca habría pactado llegar a las instancias finales del juego.
Además, el mensaje aseguraba que existiría una estrategia para favorecer la imagen de ambos participantes tanto dentro de la casa como en las emisiones televisivas y digitales relacionadas con el programa.
Ante la repercusión que generaron estas afirmaciones, Del Moro compartió en su cuenta oficial de X un fragmento del ciclo y fue contundente al rechazar el contenido. "Esto es mentira además de un delirio", escribió.
Más tarde, el conductor amplió su postura y explicó los motivos que lo llevaron a responder públicamente a las especulaciones. "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse", señaló.
De esta manera, Del Moro buscó poner fin a las versiones que circulaban en redes sociales y respaldó a los participantes involucrados, remarcando que este tipo de rumores pueden afectar directamente a quienes continúan compitiendo dentro de la casa más famosa del país.
La aclaración de Santiago del Moro llegó en un momento clave para el reality. En los últimos días, Andrea Del Boca logró consolidar su apoyo entre los espectadores al convertirse en la participante más elegida en una placa de voto positivo, asegurando así su continuidad en la competencia luego de su regreso a la casa.
Ese respaldo del público volvió a posicionarla como una de las jugadoras con mayor peso dentro del certamen, motivo por el cual las versiones sobre supuestos beneficios generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del programa.
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