Picante cruce entre el hijo de Florencia Peña y Fernanda Iglesias: “A mí lo que me molesta es que..."

“Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, que eso está bueno ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás”, dijo Juan.

“¿Te digo la verdad? Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metés con el laburo y el talento de los demás”, protestó el joven. “Cuando hablás de lo exagerada que es mamá y que sé yo... te pregunto si alguna vez te sentaste a verla en el teatro o viste algo de ella porque me parece que tenés poco conocimiento”, agregó.

“Sí, obvio. No habías nacido vos cuando la vi en el teatro. La vi mil veces. En el teatro es muy buena. Haciendo televisión no me gusta y tengo derecho”, le contestó Iglesias.

“¿Sabés lo que a mí me molesta? La doble moral. Cuando vos te metés con los demás está todo bien, y cuando se meten con vos está todo mal, que eso lo noto mucho en el medio”, contratacó Otero. “¿Vos la podés criticar todo lo que quieras y yo no?”, quiso saber Fernanda.

“Pero es mi madre”, le contestó Juan y ahí cayó en la trampa de Iglesias, que le hizo jaque mate con un “¿Y? Peor”. “Yo la puedo criticar todo lo que quiera porque la conozco de pies a cabeza, vos no la conocés nada. Ese es el problema: cuando vos hablás sin conocer. Igual no es solo con vos, es con toda la gente que habla sin conocerla. Te juro que si hablás así de ella, no la conocés personalmente”, retrucó Juan Otero.

"A mí lo que me molesta es que hablen mal de ella y después, cuando les devuelven, se quejen. Bánquensela. Si hablan mal de los demás, bánquense la vuelta, porque es así”, la desafió el adolescente, pero Fernanda no se achicó: “Yo me la banco, decí lo que quieras de mí”, le contestó.