Picante respuesta de Julieta Poggio a la China Suárez tras el cruce en redes: "No sé por qué tiene tantos..."
La influencer no se quedó callada y salió a hablar de la polémica que se generó con la actriz en las últimas horas.
En las últimas horas, se desató un inesperado cruce en las redes sociales, que tiene a la China Suárez como protagonista, una vez más. En esta oportunidad, la actriz salió a hablar de Julieta Poggio por el malentendido que se generó sobre la serie que protagoniza.
"Tremenda serie la de La China, voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele", comentó Lizardo Ponce en Rumis, el programa de streaming que tienen juntos.
Medio descolocada de la situación, Julieta preguntó: "¿La China Suárez actúa?", a lo que él expresó: "Actúa hace años La China". La influencer se refería a si la novia de Mauro Icardi formaba parte de la producción, pero ella lo tomó como un ninguneo y salió a responderle, filosa.
"Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. Gracias Lizardo, me alegra que te guste la serie", escribió en su cuenta de X, ex Twitter.
La respuesta de Julieta Poggio a la China Suárez
Lejos de quedarse callada, Julieta Poggio le respondió de manera picante a la China Suárez y no se guardó nada. En una nota con LAM, fiel a su estilo, la bailarina habló sin filtro de todo este escándalo: "Yo no la había visto a la serie, Lizardo estaba recomendándola. Incluso después de que lo hizo me dieron ganas de verla, y yo pregunté si actuaba La China. Primero, es de fácil comprensión para darse cuenta de que esa pregunta fue para saber si actuaba en la serie. ¿Cómo no voy a saber que La China Suárez actúa? No vivo adentro de un tupper. Supongo que ella se habrá dado cuenta que fue con ese sentido la pregunta, pero sé que tenía ganas de pelear", comenzó diciendo.
"En segundo lugar, pienso que por primera vez en un programa se estaba hablando de algo profesional y no polémicas o líos. Digo, ¿por qué dónde no había un quilombo, ahora lo hay? Ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada", siguió molesta. Lejos de terminar ahí, continuó el descargo: "Y tercero, como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.
“Obviamente, yo también te recuerdo, la recuerdo a Lali, recuerdo de admirarlas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy súperchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en Solamente vos, desde los siete años trabajo que hice películas”, dijo un tanto molesta.
“Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro", siguió.
Y añadió: "Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión, lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”, continuó.
Finalmente, cerró con un comentario muy polémico: "Voy a ver la serie, no tengo ningún problema con ella. No sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre".
