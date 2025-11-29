Picante respuesta de Julieta Poggio a la China Suárez tras el cruce en redes: "No sé por qué tiene tantos..."

"En segundo lugar, pienso que por primera vez en un programa se estaba hablando de algo profesional y no polémicas o líos. Digo, ¿por qué dónde no había un quilombo, ahora lo hay? Ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada", siguió molesta. Lejos de terminar ahí, continuó el descargo: "Y tercero, como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.

“Obviamente, yo también te recuerdo, la recuerdo a Lali, recuerdo de admirarlas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy súperchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en Solamente vos, desde los siete años trabajo que hice películas”, dijo un tanto molesta.

“Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro", siguió.

Y añadió: "Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión, lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”, continuó.

Finalmente, cerró con un comentario muy polémico: "Voy a ver la serie, no tengo ningún problema con ella. No sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre".

juli poggio responde a la china suárez