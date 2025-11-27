La insólita reacción de la China Suárez contra Julieta Poggio por un comentario vía streaming: "Qué raro..."

image

Julieta Poggio y la China Suárez: ¿enemigas públicas?

Cabe señalar que, en caso de que se tratara de un ninguneo a la China Suárez, no es la primera vez que la ex Gran Hermano realiza un comentario de este calibre. El pasado agosto, Rumis evocó un "rosco" similar al de Pasapalabra, donde la joven participó.

Julieta Poggio progresaba sin problemas en el juego hasta que se encontró con la letra I, donde el desafío aumentó. Lizardo Ponce leyó la pista: "Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas". La respuesta de la exparticipante del reality de Telefe fue instantánea, revelando el término que dejó perplejos a todos: "China Suárez".

china suarez marcos gh Marcos Ginocchio y la China Suárez.

Cabe señalar que Poggio estuvo saliendo con Marcos Ginocchio, quien es muy amigo de la China y con quien se la ha vinculado en varias oportunidades. Se cree que ese es el motivo por el cual ambas se expresan sin problema en contra de la otra.

Julieta Poggio Marcos Ginocchio