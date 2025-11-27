La insólita reacción de la China Suárez contra Julieta Poggio por un comentario vía streaming: "Qué raro..."
Al aire de Rumis, la ex Gran Hermano lanzó una frase que, al parecer, caló profundo en la actriz, quien no dudó en cruzarla en redes sociales.
Recientemente, vio la luz una nueva serie que protagoniza la China Suárez y que está disponible en Disney+: "Hija del fuego: la venganza de la bastarda". Con numerosas repercusiones, especialmente por la actriz que encabeza la producción, hay quienes señalan que el lanzamiento es digno de ver y disfrutar.
En este sentido, Lizardo Ponce aseguró estar "atrapado" por esta nueva serie al aire de "Rumis", su programa en La Casa Streaming. Ante esto, Julieta Poggio intervino para señalar que no sabía que la China actuaba, refiriéndose a esta producción en particular, y la China no tardó en encenderse en bronca y salir al cruce.
Lo cierto es que la actual pareja de Mauro Icardi se lo tomó bien a pecho, como suele hacer con sus haters en redes sociales, y le contestó sin filtro, en lo que pareció configurar un intento de humillación: "Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje", lanzó Suárez.
Y añadió: "Gracias @lizardoponce, ¡me alegra que te guste la serie!", para cerrar su mensaje.
Ahora resta esperar a ver si la ex Gran Hermano responderá a esta afrenta de su colega.
Julieta Poggio y la China Suárez: ¿enemigas públicas?
Cabe señalar que, en caso de que se tratara de un ninguneo a la China Suárez, no es la primera vez que la ex Gran Hermano realiza un comentario de este calibre. El pasado agosto, Rumis evocó un "rosco" similar al de Pasapalabra, donde la joven participó.
Julieta Poggio progresaba sin problemas en el juego hasta que se encontró con la letra I, donde el desafío aumentó. Lizardo Ponce leyó la pista: "Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas". La respuesta de la exparticipante del reality de Telefe fue instantánea, revelando el término que dejó perplejos a todos: "China Suárez".
Cabe señalar que Poggio estuvo saliendo con Marcos Ginocchio, quien es muy amigo de la China y con quien se la ha vinculado en varias oportunidades. Se cree que ese es el motivo por el cual ambas se expresan sin problema en contra de la otra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario