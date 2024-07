Pilar Smith habló de los rumores de romance con Martín Bossi tras su separación

Si bien Smith confirmó que se encuentra soltera y no tiene intenciones de comenzar otra relación, actualmente fue relacionada con Martín Bossi. La comunicadora y el famoso fueron pareja hace un tiempo, cuando fueron protagonistas de un apasionado, pero fugaz romance. De hecho, de esto se hizo eco De Brito cuando Leo Arias le confesó que Smith y Bossi se habían reencontrado.

pilar smith bossi

“Me dice acá Leo Arias, que es compañero de Pilar Smith, me dice que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver a Bossi, su ex. No creo que le esté dando a Bossi de vuelta, ¿no?”, contó Ángel en su programa. Tal es así que, en medio de los rumores, la periodista de Telefe decidió salir a hablar al respecto y no se guardó nada sobre lo que verdaderamente sucedió.

Durante una entrevista con "Ciudad Magazine", Pilar confesó: “Cero con Bossi. Es amigo, pero nada más... En el pasado tuve algo, pero ahora cero. No me interesa”. Y, con esto, cerró todo tipo de dudas que existían en torno a la relación de ambos y la cual generó muchas dudas recientemente entre los fanáticos del humorista.