Ricky Maravilla se refirió a la supuesta falla en el sistema de reconocimiento facial de su teléfono

“Nada que ver. De ningún banco. También me comentaron, me llamaron de varios medios para preguntarme, pero no soy yo”, comenzó diciendo.

Acto seguido, aseguró que no tuvo problemas para ingresar a su homebanking: “No he tenido ningún inconveniente con ningún banco, así que será alguna otra persona, no sé”.

Ricky Maravilla

Además, Ricky comentó que ya sabe quién fue la persona que difundió ese rumor y apuntó contra su exnovia, Taky Natalí. “Estuve pensando y ya sé quién está detrás de todo esto, y me lo endosan a mí, es TAKY NATALÍ”, escribió en un mensaje de WhatsApp.

“Tengo pruebas ¡Yo tengo la culpa por haber creado el monstruo! Mi entorno me envió este video”, sentenció Maravilla y adjuntó un clip de una historia de Instagram que subió Tamara Pettinato el año pasado junto a la cantante.

En las imágenes, la escucha decir: “No se toquen mucho la cara porque después no te reconoce Mercado Pago”. Ante esto, la panelista acotó: “No puede entrar a Mercado Pago porque le dice que no es su rostro, y ella no se hizo nada, se puso hielo, nada más”.