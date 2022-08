Piñón Fijo dijo que irá a la Justicia por el conflicto con sus hijos

“Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema”, escribió. “Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo -cancelados- o verde -en horario-, según las pruebas presentadas”, sostuvo.

image.png

Días atrás, Piñón Fijo se convirtió en el centro de atención al exponer públicamente en su Instagram que no podía ver a sus nietos por estar distanciado de sus hijos Sol y Jeremías. "Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", escribió Piñón, con dos fuertes hashtag #derechonietos #derechoabuelos.

Ante la repercusión que tuvo el tema, Sol Gómez Suárez, hija de Piñón Fijo, salió a aclarar la situación e hizo un duro descargo contra el artista. “Esta publicación no formará parte de este espacio indefinidamente. Lo es al solo efecto de dar luz y claridad a lo sucedido. Asimismo perdón por utilizar este espacio para cuestiones privadas, pero no me queda opción. Gracias”, aclaró en su posteo.

“Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción”, comenzó.

piñon fijo

Y se refirió al uso que su padre efectuó de una foto de su nena: “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos”.

Luego, agregó: "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos".

Tras ello, Piñón pidió disculpas a sus hijos en un comunicado y decidió dar por cancelados varios de sus shows para el Día de la Niñez en municipios de la provincia de Buenos Aires.