El nuevo descargo de Jeremías, el hijo de Piñón Fijo: "Esto no tiene nada que ver con el dinero"

Pero esto no quedó ahí y este martes, Jeremías Gómez se comunicó con Intrusos y le dejó un nuevo y fuerte comunicado, donde le vuelve a responder a su padre. "Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de "mucho dinero", explicó.

"Mi hermana y yo lo único que hubiésemos querido en estos tiempos de tanta tormenta es que ese 'yo amo a mis hijos' que dijo en conferencia de prensa, lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta. Te juro que con algo tan simple como eso, se solucionaban todas las diferencias. Porque el amor hacia él siempre estuvo más allá de todo. Por eso también lo supimos perdonar", remarcó Jeremías en diálogo con el periodista Pablo Layus.

Y por último, aclaró que en esta pelea familiar nada tienen que ver las cuestiones monetarias: "No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios. Como lo hicimos siempre... aunque muchas veces no se haya valorado".