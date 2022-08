Los mensajes crueles que Piñón Fijo recibe por las redes

mensaje piñon fijo

Una usuaria muy violenta le escribió un terrible mensaje: “Sos un hijo de p. Si tenés cáncer, como dicen, ojalá te mueras de la forma más dolorosa que exista. Nunca más le voy a mencionar tu nombre a mis nietos. Que el cáncer te carcoma hasta que aúlles del dolor, payaso de mierda”, escribió una mujer.

Todo el problema familiar inició cuando el animador infantil publicó una foto de su nieta Luna y escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”. En la historia de Instagram arrobó a su hija Sol y usó los hashtags #DerechoNietos y #DerechoAbuelos.

Como respuesta, su hija Sol Gómez Suárez aclaró la situación e hizo un duro descargo contra el artista. “Esta publicación no formará parte de este espacio indefinidamente. Lo es al solo efecto de dar luz y claridad a lo sucedido. Asimismo perdón por utilizar este espacio para cuestiones privadas, pero no me queda opción. Gracias”, dijo en su posteo. Le siguió su hermano Jeremías, quien estalló de indignación en Twitter.

Ayer el payaso pidió disculpas a sus hijos y a los municipios que lo contrataron a través de un audio que difundió entre los periodistas.